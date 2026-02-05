Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження інфраструктури полігону "Капустін Яр", пише УНН.

Протягом січня 2026 року Сили оборони України виконали серію успішних ударів по комплексу будівель ангарного типу, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності полігону "Капустін Яр" в Астраханській області, рф з використанням ударних засобів дальнього радіусу дії українського виробництва, зокрема FP-5 "Фламінго" - повідомили у Генштабі.

Як зазначається, "за наявною інформацією, на території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, частина особового складу евакуйована з території".

"Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

