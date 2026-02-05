$43.170.02
51.030.08
ukenru
09:33 • 86 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 522 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 890 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
07:22 • 5404 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 16297 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 26839 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 21189 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 20518 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 20482 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 19087 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
рф атакує Київщину дронами: у Вишгородському районі постраждала людина5 лютого, 00:59 • 11559 перегляди
Прізвище путіна понад тисячу разів згадується у файлах Епштейна: педофіл прагнув налагодити тісний контакт з диктатором5 лютого, 01:10 • 4438 перегляди
Срібло знову обвалюється: падіння на 17% нівелювало спроби відновлення ринку; золото теж падаєPhoto05:01 • 6340 перегляди
російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждаліPhoto05:37 • 8864 перегляди
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - АндрющенкоPhoto07:12 • 5960 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 41244 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 71849 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 72103 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 111254 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 117587 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Ілон Маск
Джеффрі Епштайн
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Мілан
Польща
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з'явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 19033 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 11092 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 11008 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto4 лютого, 17:19 • 14089 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto4 лютого, 16:32 • 12409 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The New York Times
Starlink

Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Сили оборони України у січні 2026 року завдали ударів по полігону "Капустін Яр" в Астраханській області, де готують балістичні ракети. Частина будівель пошкоджена, один ангар суттєво уражений.

Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження інфраструктури полігону "Капустін Яр", пише УНН.

Протягом січня 2026 року Сили оборони України виконали серію успішних ударів по комплексу будівель ангарного типу, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності полігону "Капустін Яр" в Астраханській області, рф з використанням ударних засобів дальнього радіусу дії українського виробництва, зокрема FP-5 "Фламінго"

- повідомили у Генштабі.

Як зазначається, "за наявною інформацією, на території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, частина особового складу евакуйована з території".

"Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині05.02.26, 11:26 • 554 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Ядерна зброя
Воєнний стан
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна