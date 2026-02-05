Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження логістичного хабу, зосередження живої сили та пунктів управління БпЛА, зокрема підрозділу "Ахмат" у Курській області. Також уражено РСЗВ "Торнадо-С" та станцію РЕБ.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження логістичного хабу, зосередження живої сили, пунктів управління БпЛА, у тому числі підрозділу зі складу спеціального полку "Ахмат" у Курській області рф, та засобів РЕБ окупантів, пише УНН.
Деталі
"У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території рф", - ідеться у повідомленні.
"На ТОТ Запорізької області уражено зосередження живої сили противника на полігоні "Приморський Посад" у районі н.п. Приморський Посад", - зазначили у Генштабі.
Також, на Південно-Слобожанському напрямку, як повідомляється, "наші воїни уразили російську реактивну систему залпового вогню калібру 300 мм 9К515 "Торнадо-С"". Ця РСЗВ розроблена як легка і універсальна версія системи "Смерч" та дозволяє уражати цілі на відстані до 120 км.
На ТОТ Донецької області, в районі н.п. Макіївка, уражено логістичний хаб противника. Учора, в рамках вогневого ураження, підрозділи Сил оборони України завдали удару по пункту управління БпЛА підрозділу зі складу спеціального полку "Ахмат" у районі н.п. Кучєров Курської області рф
Як вказано, зафіксовано ураження цілі.
"На території Брянської області рф, у районі н.п. Кістьор, зафіксовано ураження станції радіоелектронної боротьби противника", - сказано у повідомленні.
За результатами попередніх заходів, як зазначається, "підтверджено ураження радіолокаційної станції зенітного ракетного комплексу С-400, завдане ударними БпЛА 4 лютого 2026 року в районі н.п. Красноє Бєлгородської області рф".
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
