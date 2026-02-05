$43.170.02
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 202 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
07:22 • 4702 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 15898 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 26437 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 20958 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 20359 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 20355 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 19014 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
4 лютого, 15:39 • 15433 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження логістичного хабу, зосередження живої сили та пунктів управління БпЛА, зокрема підрозділу "Ахмат" у Курській області. Також уражено РСЗВ "Торнадо-С" та станцію РЕБ.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження логістичного хабу, зосередження живої сили, пунктів управління БпЛА, у тому числі підрозділу зі складу спеціального полку "Ахмат" у Курській області рф, та засобів РЕБ окупантів, пише УНН.

Деталі

"У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території рф", - ідеться у повідомленні.

"На ТОТ Запорізької області уражено зосередження живої сили противника на полігоні "Приморський Посад" у районі н.п. Приморський Посад", - зазначили у Генштабі.

Також, на Південно-Слобожанському напрямку, як повідомляється, "наші воїни уразили російську реактивну систему залпового вогню калібру 300 мм 9К515 "Торнадо-С"". Ця РСЗВ розроблена як легка і універсальна версія системи "Смерч" та дозволяє уражати цілі на відстані до 120 км.

На ТОТ Донецької області, в районі н.п. Макіївка, уражено логістичний хаб противника. Учора, в рамках вогневого ураження, підрозділи Сил оборони України завдали удару по пункту управління БпЛА підрозділу зі складу спеціального полку "Ахмат" у районі н.п. Кучєров Курської області рф

- повідомили у Генштабі.

Як вказано, зафіксовано ураження цілі.

"На території Брянської області рф, у районі н.п. Кістьор, зафіксовано ураження станції радіоелектронної боротьби противника", - сказано у повідомленні.

За результатами попередніх заходів, як зазначається, "підтверджено ураження радіолокаційної станції зенітного ракетного комплексу С-400, завдане ударними БпЛА 4 лютого 2026 року в районі н.п. Красноє Бєлгородської області рф".

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Юлія Шрамко

