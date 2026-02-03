$42.970.16
50.910.12
ukenru
09:22 • 14 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 318 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 2904 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02 • 7896 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
05:28 • 13912 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 25910 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 35954 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 26957 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 40189 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 23535 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−14°
1.5м/с
69%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Швеція готує потужний пакет ППО: винищувачі Gripen та далекобійні ракети Meteor для ЗСУ2 лютого, 23:34 • 24628 перегляди
Витік палива під час репетиції Artemis II: NASA бореться з проблемами за лютневе вікно запуску2 лютого, 23:58 • 5414 перегляди
"Енергетичне перемир'я" в дії – росія б'є ракетами по інфраструктурі: використано "Циркон", "Х-32" та "Іскандер-М" – монітори3 лютого, 00:29 • 18450 перегляди
У Харкові через масовану атаку на енергетику зливають систему опалення у 820 будинках3 лютого, 01:43 • 22919 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 11794 перегляди
Публікації
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 11889 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 40189 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 27855 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 31427 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 91260 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Нарендра Моді
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Харків
Іран
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 17037 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 18670 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 18450 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 17476 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 17128 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
Шахед-136

Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Сили оборони України завдали вогневого ураження по військових об'єктах ворога, включаючи навчальний центр FPV та станцію РЕБ. Також уражено зосередження живої сили окупантів у Запорізькій та Бєлгородській областях.

Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження навчального центру FPV, зосередження живої сили та станції РЕБ окупантів, пише УНН.

Деталі

"У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора в ніч на 3 лютого підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів ворога", - ідеться у повідомленні.

На тимчасово окупованій території Запорізької області, в районі н.п. Комиш-Зоря, уражено навчальний центр підготовки пілотів та виробництва FPV-дронів противника

- вказали у Генштабі.

Також на ТОТ Запорізької області, в районі Хліборобного, як вказано, "уражено зосередження живої сили загарбників". "Крім того, 2 лютого підрозділи Сил оборони України завдали ураження по зосередженню живої сили противника в районі н.п. Теребрено Бєлгородської області рф", - повідомили у Генштабі.

"У Донецькій області, на тимчасово окупованій території, в районі н.п. Баранівка, зафіксовано ураження станції радіоелектронної боротьби противника", - вказано у повідомленні.

За результатами попередніх заходів, як зазначається, підтверджено знищення важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок" противника, ураженої 2 лютого 2026 року на території Бєлгородської області рф.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

На фронті зафіксовано 167 бойових зіткнень, окупанти застосували 7737 дронів-камікадзе - Генштаб03.02.26, 09:28 • 1792 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Донецька область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України