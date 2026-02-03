Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження навчального центру FPV, зосередження живої сили та станції РЕБ окупантів, пише УНН.

Деталі

"У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора в ніч на 3 лютого підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів ворога", - ідеться у повідомленні.

На тимчасово окупованій території Запорізької області, в районі н.п. Комиш-Зоря, уражено навчальний центр підготовки пілотів та виробництва FPV-дронів противника - вказали у Генштабі.

Також на ТОТ Запорізької області, в районі Хліборобного, як вказано, "уражено зосередження живої сили загарбників". "Крім того, 2 лютого підрозділи Сил оборони України завдали ураження по зосередженню живої сили противника в районі н.п. Теребрено Бєлгородської області рф", - повідомили у Генштабі.

"У Донецькій області, на тимчасово окупованій території, в районі н.п. Баранівка, зафіксовано ураження станції радіоелектронної боротьби противника", - вказано у повідомленні.

За результатами попередніх заходів, як зазначається, підтверджено знищення важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок" противника, ураженої 2 лютого 2026 року на території Бєлгородської області рф.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

