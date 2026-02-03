Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Київ • УНН
Сили оборони України завдали вогневого ураження по військових об'єктах ворога, включаючи навчальний центр FPV та станцію РЕБ. Також уражено зосередження живої сили окупантів у Запорізькій та Бєлгородській областях.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження навчального центру FPV, зосередження живої сили та станції РЕБ окупантів, пише УНН.
Деталі
"У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора в ніч на 3 лютого підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів ворога", - ідеться у повідомленні.
На тимчасово окупованій території Запорізької області, в районі н.п. Комиш-Зоря, уражено навчальний центр підготовки пілотів та виробництва FPV-дронів противника
Також на ТОТ Запорізької області, в районі Хліборобного, як вказано, "уражено зосередження живої сили загарбників". "Крім того, 2 лютого підрозділи Сил оборони України завдали ураження по зосередженню живої сили противника в районі н.п. Теребрено Бєлгородської області рф", - повідомили у Генштабі.
"У Донецькій області, на тимчасово окупованій території, в районі н.п. Баранівка, зафіксовано ураження станції радіоелектронної боротьби противника", - вказано у повідомленні.
За результатами попередніх заходів, як зазначається, підтверджено знищення важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок" противника, ураженої 2 лютого 2026 року на території Бєлгородської області рф.
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
