Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов

Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по военным объектам врага, включая учебный центр FPV и станцию РЭБ. Также поражено сосредоточение живой силы оккупантов в Запорожской и Белгородской областях.

Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение учебного центра FPV, сосредоточения живой силы и станции РЭБ оккупантов, пишет УНН.

Подробности

"В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора в ночь на 3 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по ряду военных объектов врага", - говорится в сообщении.

На временно оккупированной территории Запорожской области, в районе н.п. Камыш-Заря, поражен учебный центр подготовки пилотов и производства FPV-дронов противника

- указали в Генштабе.

Также на ВОТ Запорожской области, в районе Хлеборобного, как указано, "поражено сосредоточение живой силы захватчиков". "Кроме того, 2 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по сосредоточению живой силы противника в районе н.п. Теребрено Белгородской области РФ", - сообщили в Генштабе.

"В Донецкой области, на временно оккупированной территории, в районе н.п. Барановка, зафиксировано поражение станции радиоэлектронной борьбы противника", - указано в сообщении.

По результатам предварительных мероприятий, как отмечается, подтверждено уничтожение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" противника, пораженной 2 февраля 2026 года на территории Белгородской области РФ.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора. Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Юлия Шрамко

