Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение учебного центра FPV, сосредоточения живой силы и станции РЭБ оккупантов, пишет УНН.

Подробности

"В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора в ночь на 3 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по ряду военных объектов врага", - говорится в сообщении.

На временно оккупированной территории Запорожской области, в районе н.п. Камыш-Заря, поражен учебный центр подготовки пилотов и производства FPV-дронов противника - указали в Генштабе.

Также на ВОТ Запорожской области, в районе Хлеборобного, как указано, "поражено сосредоточение живой силы захватчиков". "Кроме того, 2 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по сосредоточению живой силы противника в районе н.п. Теребрено Белгородской области РФ", - сообщили в Генштабе.

"В Донецкой области, на временно оккупированной территории, в районе н.п. Барановка, зафиксировано поражение станции радиоэлектронной борьбы противника", - указано в сообщении.

По результатам предварительных мероприятий, как отмечается, подтверждено уничтожение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" противника, пораженной 2 февраля 2026 года на территории Белгородской области РФ.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора. Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

