07:02 • 1310 просмотра
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

На фронте зафиксировано 167 боевых столкновений, оккупанты применили 7737 дронов-камикадзе - Генштаб

Киев • УНН

 • 18 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 167 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 86 авиационных ударов, сбросив 219 управляемых авиабомб и применив 7737 дронов-камикадзе.

На фронте зафиксировано 167 боевых столкновений, оккупанты применили 7737 дронов-камикадзе - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 167 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 86 авиационных ударов, сбросив 219 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Кроме того, враг применил 7737 дронов-камикадзе и совершил 3790 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 101 – из реактивных систем залпового огня.

Также россияне нанесли авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Коломийцы, Диброва Днепропетровской области; Зализничное, Горькое, Лесное, Воздвижевка, Барвиновка, Долинка, Копани, Приморское Запорожской области.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники противника, пять орудий на огневой позиции и склад боеприпасов российских захватчиков.

Ситуация на отдельных участках фронта выглядит так:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили одну атаку оккупантов, противник совершил 127 обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Двуречанское и в сторону населенных пунктов Прилипка, Кутьковка, Фиголевка.

На Купянском направлении вчера произошло шесть вражеских атак. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Загрызово и в сторону Куриловки, Петропавловки, Песчаного, Новоосинового.

На Лиманском направлении враг провел десять атак. Пытался вклиниться в украинскую оборону в районах населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Заречное и в сторону Дробышево, Ставков, Дибровы.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в районе населенного пункта Дроновка и в сторону Калеников, Рай-Александровки, Платоновки, Закитного.

На Краматорском направлении противник совершил одну атаку в направлении населенного пункта Червоное.

На Константиновском направлении враг совершил 12 атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Степановки, Новопавловки, Николаевполья, Софиевки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Светлое, Филиа и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Новоподгородное, Новопавловка, Шевченко, Гришино.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил шесть атак в районах Егоровки, Злагоды и в сторону Ивановки, Остаповского.

На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов - в районе Гуляйполя, Дорожнянки и в сторону Святопетровки, Зализничного, Доброполья, Зеленого.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили атаку противника в районе Приморского.

На Приднепровском направлении враг за прошедшие сутки провел одну неудачную наступательную операцию.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 760 человек. Также враг потерял шесть танков, четыре боевые бронированные машины, 53 артиллерийские системы, одно средство противовоздушной обороны, 1171 беспилотный летательный аппарат, 153 единицы автомобильной техники, одну единицу специальной техники и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.

Напомним

В результате российской атаки на Киев в ночь на 3 февраля трое человек пострадали, зафиксированы попадания и падения обломков в пяти районах.

Также УНН сообщал, что россияне намеренно нанесли удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз.

Кроме того, оккупанты в ночь на 3 февраля нанесли массированный комбинированный удар по Киевской области. В Обуховском районе мужчина получил ранения, повреждены дома и авто.

В то же время россияне массированно атаковали Днепр и Днепропетровскую область беспилотниками и ракетами. В областном центре были повреждены инфраструктурный объект, частные дома и общежитие.

Евгений Устименко

