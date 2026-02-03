Удар рф по Дніпропетровщині 3 лютого: пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки

$42.810.04
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
05:28 • 6550 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 19879 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 30134 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 23203 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 33890 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 21792 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 15223 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 13061 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 27320 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
росія погрожує ударами по іноземних військах у разі їхнього розгортання в Україні2 лютого, 22:14 • 10075 перегляди
російська армія атакує Харків балістикою та дронами: під ударом житлові квартали та центр міста2 лютого, 23:13 • 11700 перегляди
Швеція готує потужний пакет ППО: винищувачі Gripen та далекобійні ракети Meteor для ЗСУ2 лютого, 23:34 • 19260 перегляди
"Енергетичне перемир'я" в дії – росія б'є ракетами по інфраструктурі: використано "Циркон", "Х-32" та "Іскандер-М" – монітори3 лютого, 00:29 • 14021 перегляди
У Харкові через масовану атаку на енергетику зливають систему опалення у 820 будинках01:43 • 18608 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 3586 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 33906 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 23871 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 27328 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 78615 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Джеффрі Епштайн
Ігор Терехов
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Польща
Село
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 14761 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 16472 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 16367 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 15481 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 15193 перегляди
Удар рф по Дніпропетровщині 3 лютого: пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки

Київ • УНН

 • 34 перегляди

В ніч на 3 лютого росіяни здійснили масовану атаку на Дніпро та Дніпропетровську область дронами та ракетами. В обласному центрі пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні оселі та гуртожиток.

Удар рф по Дніпропетровщині 3 лютого: пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У ніч на 3 лютого росіяни масовано атакували Дніпро і Дніпропетровську область безпілотниками та ракетами. В обласному центрі зафіксовані пошкодження на території інфраструктурного об'єкту, понівечені 2 приватні оселі, триповерховий житловий будинок, гуртожиток. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Деталі

Також у Слобожанській громаді Дніпровського району зайнялося авто, була побита оселя.

Крім того, вибухи лунали у Роздорській, Раївській громадах Синельниківського району та у самому Синельниковому. Внаслідок ударів виникла пожежа, були понівечені інфраструктура, приватне підприємство, гараж і автомобіль.

По Нікопольщині противник бив FPV-дронами та артилерією. Тероризував Нікополь, Червоногригорівську, Покровську,  Марганецьку громади. Пошкоджені інфраструктура, 4 приватні будинки, 3 господарські споруди, гараж

- зазначив Ганжа.

Він додав, що внаслідок російських ударів постраждалих і загиблих нема.

Нагадаємо

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 3 лютого троє людей постраждали, зафіксовані влучання та падіння уламків у п'яти районах.

Також УНН повідомляв, що росіяни навмисно завдали удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз.

Крім того, окупанти у ніч на 3 лютого завдали масованого комбінованого удару по Київській області. В Обухівському районі чоловік отримав поранення, пошкоджено будинки та авто.

Євген Устименко

