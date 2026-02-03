Удар рф по Дніпропетровщині 3 лютого: пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У ніч на 3 лютого росіяни масовано атакували Дніпро і Дніпропетровську область безпілотниками та ракетами. В обласному центрі зафіксовані пошкодження на території інфраструктурного об'єкту, понівечені 2 приватні оселі, триповерховий житловий будинок, гуртожиток. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Деталі

Також у Слобожанській громаді Дніпровського району зайнялося авто, була побита оселя.

Крім того, вибухи лунали у Роздорській, Раївській громадах Синельниківського району та у самому Синельниковому. Внаслідок ударів виникла пожежа, були понівечені інфраструктура, приватне підприємство, гараж і автомобіль.

По Нікопольщині противник бив FPV-дронами та артилерією. Тероризував Нікополь, Червоногригорівську, Покровську, Марганецьку громади. Пошкоджені інфраструктура, 4 приватні будинки, 3 господарські споруди, гараж - зазначив Ганжа.

Він додав, що внаслідок російських ударів постраждалих і загиблих нема.

Нагадаємо

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 3 лютого троє людей постраждали, зафіксовані влучання та падіння уламків у п'яти районах.

Також УНН повідомляв, що росіяни навмисно завдали удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз.

Крім того, окупанти у ніч на 3 лютого завдали масованого комбінованого удару по Київській області. В Обухівському районі чоловік отримав поранення, пошкоджено будинки та авто.