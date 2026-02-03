Удар рф по Днепропетровщине 3 февраля: повреждены инфраструктура и жилые дома

$42.810.04
07:02
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
05:28
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
Россия угрожает ударами по иностранным войскам в случае их развертывания в Украине
2 февраля, 22:14
российская армия атакует Харьков баллистикой и дронами: под ударом жилые кварталы и центр города
2 февраля, 23:13
Швеция готовит мощный пакет ПВО: истребители Gripen и дальнобойные ракеты Meteor для ВСУ
2 февраля, 23:34
"Энергетическое перемирие" в действии – россия бьет ракетами по инфраструктуре: использованы "Циркон", "Х-32" и "Искандер-М" – мониторы
3 февраля, 00:29
В Харькове из-за массированной атаки на энергетику сливают систему отопления в 820 домах
01:43
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться
06:30
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировали
2 февраля, 18:38
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита
2 февраля, 17:09
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 15:28
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформить
2 февраля, 11:19
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Джеффри Эпштейн
Игорь Терехов
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Польша
Село
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причина
2 февраля, 19:01
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"
2 февраля, 16:54
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьере
2 февраля, 16:01
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышать
2 февраля, 15:14
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть
2 февраля, 14:27
Удар рф по Днепропетровщине 3 февраля: повреждены инфраструктура и жилые дома

Киев • УНН

 • 72 просмотра

В ночь на 3 февраля россияне совершили массированную атаку на Днепр и Днепропетровскую область дронами и ракетами. В областном центре поврежден инфраструктурный объект, частные дома и общежитие.

Удар рф по Днепропетровщине 3 февраля: повреждены инфраструктура и жилые дома
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В ночь на 3 февраля россияне массированно атаковали Днепр и Днепропетровскую область беспилотниками и ракетами. В областном центре зафиксированы повреждения на территории инфраструктурного объекта, изуродованы 2 частных дома, трехэтажный жилой дом, общежитие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Детали

Также в Слобожанской общине Днепровского района загорелся автомобиль, был поврежден дом.

Кроме того, взрывы раздавались в Раздорской, Раевской общинах Синельниковского района и в самом Синельниково. В результате ударов возник пожар, были повреждены инфраструктура, частное предприятие, гараж и автомобиль.

По Никопольщине противник бил FPV-дронами и артиллерией. Терроризировал Никополь, Червоногригорьевскую, Покровскую, Марганецкую общины. Повреждены инфраструктура, 4 частных дома, 3 хозяйственные постройки, гараж

- отметил Ганжа.

Он добавил, что в результате российских ударов пострадавших и погибших нет.

Напомним

В результате российской атаки на Киев в ночь на 3 февраля три человека пострадали, зафиксированы попадания и падения обломков в пяти районах.

Также УНН сообщал, что россияне намеренно нанесли удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз.

Кроме того, оккупанты в ночь на 3 февраля нанесли массированный комбинированный удар по Киевской области. В Обуховском районе мужчина получил ранения, повреждены дома и авто.

Евгений Устименко

