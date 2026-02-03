Удар рф по Днепропетровщине 3 февраля: повреждены инфраструктура и жилые дома

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В ночь на 3 февраля россияне массированно атаковали Днепр и Днепропетровскую область беспилотниками и ракетами. В областном центре зафиксированы повреждения на территории инфраструктурного объекта, изуродованы 2 частных дома, трехэтажный жилой дом, общежитие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Детали

Также в Слобожанской общине Днепровского района загорелся автомобиль, был поврежден дом.

Кроме того, взрывы раздавались в Раздорской, Раевской общинах Синельниковского района и в самом Синельниково. В результате ударов возник пожар, были повреждены инфраструктура, частное предприятие, гараж и автомобиль.

По Никопольщине противник бил FPV-дронами и артиллерией. Терроризировал Никополь, Червоногригорьевскую, Покровскую, Марганецкую общины. Повреждены инфраструктура, 4 частных дома, 3 хозяйственные постройки, гараж - отметил Ганжа.

Он добавил, что в результате российских ударов пострадавших и погибших нет.

Напомним

В результате российской атаки на Киев в ночь на 3 февраля три человека пострадали, зафиксированы попадания и падения обломков в пяти районах.

Также УНН сообщал, что россияне намеренно нанесли удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз.

Кроме того, оккупанты в ночь на 3 февраля нанесли массированный комбинированный удар по Киевской области. В Обуховском районе мужчина получил ранения, повреждены дома и авто.