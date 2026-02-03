Атака рф на Київщину 3 лютого: є постраждалі та руйнування в Обухівському районі

У ніч на 3 лютого російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку по Київській області. Під ударом опинились звичайні мирні громади, енергетична інфраструктура та домівки людей, повідомляє УНН з посиланням на начальника Київської ОВА Миколу Калашника.

Деталі

В Обухівському районі постраждав чоловік. За попередніми даними, він зазнав поранень уламками скла. Крім того, були пошкоджені два приватні будинки та автомобіль.

Небезпека триває. Просимо всіх залишатися в безпечних місцях і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких. Детальніша інформація - згодом - заявив Калашник.

Нагадаємо

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 3 лютого троє людей постраждали, зафіксовані влучання та падіння уламків у п'яти районах.

Також УНН повідомляв, що росіяни навмисно завдали удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз.