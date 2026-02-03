$42.810.04
51.020.22
ukenru
05:28 • 5386 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 18772 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 29045 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 22304 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 32390 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 21355 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 14959 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 12954 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 26477 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 27538 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
Меню
Атака рф на Київщину 3 лютого: є постраждалі та руйнування в Обухівському районі

Київ • УНН

 • 16 перегляди

В ніч на 3 лютого Київська область зазнала комбінованої атаки. В Обухівському районі чоловік отримав поранення, пошкоджено будинки та авто.

Атака рф на Київщину 3 лютого: є постраждалі та руйнування в Обухівському районі

У ніч на 3 лютого російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку по Київській області. Під ударом опинились звичайні мирні громади, енергетична інфраструктура та домівки людей, повідомляє УНН з посиланням на начальника Київської ОВА Миколу Калашника.

Деталі

В Обухівському районі постраждав чоловік. За попередніми даними, він зазнав поранень уламками скла. Крім того, були пошкоджені два приватні будинки та автомобіль.

Небезпека триває. Просимо всіх залишатися в безпечних місцях і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких. Детальніша інформація - згодом

- заявив Калашник.

Нагадаємо

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 3 лютого троє людей постраждали, зафіксовані влучання та падіння уламків у п'яти районах.

Також УНН повідомляв, що росіяни навмисно завдали удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз.

Євген Устименко

