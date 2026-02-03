Атака рф на Київщину 3 лютого: є постраждалі та руйнування в Обухівському районі
Київ • УНН
В ніч на 3 лютого Київська область зазнала комбінованої атаки. В Обухівському районі чоловік отримав поранення, пошкоджено будинки та авто.
У ніч на 3 лютого російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку по Київській області. Під ударом опинились звичайні мирні громади, енергетична інфраструктура та домівки людей, повідомляє УНН з посиланням на начальника Київської ОВА Миколу Калашника.
Деталі
В Обухівському районі постраждав чоловік. За попередніми даними, він зазнав поранень уламками скла. Крім того, були пошкоджені два приватні будинки та автомобіль.
Небезпека триває. Просимо всіх залишатися в безпечних місцях і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких. Детальніша інформація - згодом
Нагадаємо
Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 3 лютого троє людей постраждали, зафіксовані влучання та падіння уламків у п'яти районах.
Також УНН повідомляв, що росіяни навмисно завдали удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз.