Атака рф на Киевскую область 3 февраля: есть пострадавшие и разрушения в Обуховском районе
Киев • УНН
В ночь на 3 февраля Киевская область подверглась комбинированной атаке. В Обуховском районе мужчина получил ранения, повреждены дома и авто.
В ночь на 3 февраля российские оккупанты совершили массированную комбинированную атаку по Киевской области. Под ударом оказались обычные мирные общины, энергетическая инфраструктура и дома людей, сообщает УНН со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника.
Детали
В Обуховском районе пострадал мужчина. По предварительным данным, он получил ранения осколками стекла. Кроме того, были повреждены два частных дома и автомобиль.
Опасность продолжается. Просим всех оставаться в безопасных местах и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких. Более подробная информация - позже
Напомним
В результате российской атаки на Киев в ночь на 3 февраля три человека пострадали, зафиксированы попадания и падения обломков в пяти районах.
Также УНН сообщал, что россияне намеренно нанесли удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз.