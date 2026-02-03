Атака рф на Киевскую область 3 февраля: есть пострадавшие и разрушения в Обуховском районе

В ночь на 3 февраля российские оккупанты совершили массированную комбинированную атаку по Киевской области. Под ударом оказались обычные мирные общины, энергетическая инфраструктура и дома людей, сообщает УНН со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника.

Детали

В Обуховском районе пострадал мужчина. По предварительным данным, он получил ранения осколками стекла. Кроме того, были повреждены два частных дома и автомобиль.

Опасность продолжается. Просим всех оставаться в безопасных местах и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких. Более подробная информация - позже - заявил Калашник.

Напомним

В результате российской атаки на Киев в ночь на 3 февраля три человека пострадали, зафиксированы попадания и падения обломков в пяти районах.

Также УНН сообщал, что россияне намеренно нанесли удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз.