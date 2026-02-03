$42.970.16
50.910.12
ukenru
07:02 • 1588 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
05:28 • 8796 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 21101 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 31401 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 24122 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 35221 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 22209 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 15397 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 13157 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 28131 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
На фронті зафіксовано 167 бойових зіткнень, окупанти застосували 7737 дронів-камікадзе - Генштаб

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Протягом минулої доби на фронті відбулося 167 бойових зіткнень. Окупанти завдали 86 авіаційних ударів, скинувши 219 керованих авіабомб та застосувавши 7737 дронів-камікадзе.

На фронті зафіксовано 167 бойових зіткнень, окупанти застосували 7737 дронів-камікадзе - Генштаб

Впродовж минулої доби на фронті було зафіксовано 167 бойових зіткнень. Окупанти завдали 86 авіаційних ударів, скинувши 219 керованих авіабомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Крім того, ворог застосував 7737 дронів-камікадзе та здійснив 3790 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 101 – із реактивних систем залпового вогню.

Також росіяни завдали авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Коломійці, Діброва Дніпропетровської області; Залізничне, Гірке, Лісне, Воздвижівка, Барвінівка, Долинка, Копані, Приморське Запорізької області.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони України за минулу дому уразили шість районів зосередження особового складу та техніки противника, п’ять гармат на вогневій позиції та склад боєприпасів російських загарбників.

Ситуація на окремих ділянках фронту виглядає так:

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби українські воїни відбили одну атаку окупантів, противник здійснив 127 обстрілів, в тому числі п’ять - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та у бік населених пунктів Приліпка, Кутьківка, Фиголівка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість ворожих атак. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Загризове та в бік Курилівки, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог провів десять атак. Намагався вклинитися в українську оборону у районах населених пунктів Середнє, Новоселівка, Зарічне та у бік Дробишевого, Ставків, Діброви.

На Слов’янському напрямку впродовж вчорашньої доби українські захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районі населеного пункту Дронівка та у бік Калеників, Рай-Олександрівки, Платонівки, Закітного.

На Краматорському напрямку противник здійснив одну атаку у напрямку населеного пункту Червоне.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Степанівки, Новопалівки, Миколайпілля, Софіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 48 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Світле, Філія та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгородне, Новопавлівка, Шевченко, Гришине.

На Олександрівському напрямку противник впродовж минулого дня здійснив шість атак у районах Єгорівки, Злагоди та у бік Іванівки, Остапівського.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів - у районі Гуляйполя, Дорожнянки та у бік Святопетрівки, Залізничного, Добропілля, Зеленого.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили атаку противника у районі Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог минулої доби провів одну невдалу наступальну дію.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 760 осіб. Також ворог втратив шість танків, чотири бойові броньовані машини, 53 артилерійські системи, один засіб протиповітряної оборони, 1171 безпілотний літальний апарат, 153 одиниці автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів.

Нагадаємо

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 3 лютого троє людей постраждали, зафіксовані влучання та падіння уламків у п'яти районах.

Також УНН повідомляв, що росіяни навмисно завдали удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз.

Крім того, окупанти у ніч на 3 лютого завдали масованого комбінованого удару по Київській області. В Обухівському районі чоловік отримав поранення, пошкоджено будинки та авто.

Водночас росіяни масовано атакували Дніпро і Дніпропетровську область безпілотниками та ракетами. В обласному центрі були пошкоджені інфраструктурний об'єкт, приватні оселі та гуртожиток.

Євген Устименко

Київ