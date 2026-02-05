$43.170.02
09:26 • 10 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 202 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети – в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
07:22 • 4704 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 15900 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 26439 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 20960 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 20361 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 20355 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 19014 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 15433 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение логистического хаба, сосредоточения живой силы и пунктов управления БпЛА, в частности подразделения "Ахмат" в Курской области. Также поражены РСЗО "Торнадо-С" и станция РЭБ.

Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение логистического хаба, сосредоточения живой силы, пунктов управления БпЛА, в том числе подразделения из состава специального полка "Ахмат" в Курской области РФ, и средств РЭБ оккупантов, пишет УНН.

Подробности

"В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по ряду военных объектов врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ", - говорится в сообщении.

"На ВОТ Запорожской области поражено сосредоточение живой силы противника на полигоне "Приморский Посад" в районе н.п. Приморский Посад", - отметили в Генштабе.

Также, на Южно-Слобожанском направлении, как сообщается, "наши воины поразили российскую реактивную систему залпового огня калибра 300 мм 9К515 "Торнадо-С"". Эта РСЗО разработана как легкая и универсальная версия системы "Смерч" и позволяет поражать цели на расстоянии до 120 км.

На ВОТ Донецкой области, в районе н.п. Макеевка, поражен логистический хаб противника. Вчера, в рамках огневого поражения, подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по пункту управления БпЛА подразделения из состава специального полка "Ахмат" в районе н.п. Кучеров Курской области РФ

- сообщили в Генштабе.

Как указано, зафиксировано поражение цели.

"На территории Брянской области РФ, в районе н.п. Кистер, зафиксировано поражение станции радиоэлектронной борьбы противника", - сказано в сообщении.

По результатам предварительных мероприятий, как отмечается, "подтверждено поражение радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса С-400, нанесенное ударными БпЛА 4 февраля 2026 года в районе н.п. Красное Белгородской области РФ".

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно будут осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора. Далее будет. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Юлия Шрамко

