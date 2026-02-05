Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны Украины в январе 2026 года нанесли удары по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области, где готовят баллистические ракеты. Часть зданий повреждена, один ангар существенно поражен.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение инфраструктуры полигона "Капустин Яр", пишет УНН.
В течение января 2026 года Силы обороны Украины выполнили серию успешных ударов по комплексу зданий ангарного типа, где происходит предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, рф, с использованием ударных средств дальнего радиуса действия украинского производства, в частности FP-5 "Фламинго".
Как отмечается, "по имеющейся информации, на территории полигона часть зданий получила повреждения различной степени, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована с территории".
"Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
