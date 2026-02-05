Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение инфраструктуры полигона "Капустин Яр", пишет УНН.

В течение января 2026 года Силы обороны Украины выполнили серию успешных ударов по комплексу зданий ангарного типа, где происходит предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, рф, с использованием ударных средств дальнего радиуса действия украинского производства, в частности FP-5 "Фламинго". - сообщили в Генштабе.

Как отмечается, "по имеющейся информации, на территории полигона часть зданий получила повреждения различной степени, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована с территории".

"Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

