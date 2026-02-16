Зеленський доручив очистити СБУ від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам

$43.100.11
51.130.09
ukenru
17:19 • 4816 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16:45 • 10245 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
14:18 • 11869 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
13:44 • 22222 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 21364 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 42265 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 24797 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 28833 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 34983 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 37624 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1м/с
76%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Україні на тлі негоди вже 377 ДТП, по країні є короткочасні ускладнення рухуVideo16 лютого, 09:27 • 5790 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 17447 перегляди
Україну накриє похолодання після короткого перепочинку від снігопадів: де морози будуть найміцнішіPhoto13:28 • 24472 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto14:10 • 16077 перегляди
Делегація рф вирушає на переговори до Женеви сьогодні увечері: які вказівки має14:49 • 7012 перегляди
Публікації
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій18:03 • 3418 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto14:10 • 16133 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
13:44 • 22222 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 42265 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 79352 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Блогери
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Швейцарія
Женева
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto18:54 • 612 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo17:06 • 4126 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 17487 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 26998 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 30597 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Фільм
Серіали

Зеленський доручив очистити СБУ від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам

Київ • УНН

 • 294 перегляди

Володимир Зеленський доручив першому заступнику голови СБУ Олександру Покладу очистити Службу безпеки від осіб, які служать іншим інтересам. Президент очікує жорстких дій та результатів.

Зеленський доручив очистити СБУ від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перший заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад займеться очищенням СБУ від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні також були доповіді Служби безпеки України, саме Євгенія Хмари та Олександра Поклада, зокрема по протидії російським операціям. Я вдячний за кожен успіх, успіх наших захисників, в тому числі СБУ, в протидії російським диверсіям. Окремо Олександр Поклад займеться також очищенням Служби безпеки України від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам 

- сказав Зеленський. 

Він наголосив на необхідності жорстоких дій. 

Потрібна реально повністю сильна Служба безпеки України. Я очікую результати 

- додав Президент. 

Нагадаємо 

Президент Зеленський погодив нові бойові операції СБУ, спрямовані на подальше послаблення ворога. 

Павло Башинський

Політика
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Україна