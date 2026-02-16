Зеленський доручив очистити СБУ від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам
Київ • УНН
Володимир Зеленський доручив першому заступнику голови СБУ Олександру Покладу очистити Службу безпеки від осіб, які служать іншим інтересам. Президент очікує жорстких дій та результатів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що перший заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад займеться очищенням СБУ від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Сьогодні також були доповіді Служби безпеки України, саме Євгенія Хмари та Олександра Поклада, зокрема по протидії російським операціям. Я вдячний за кожен успіх, успіх наших захисників, в тому числі СБУ, в протидії російським диверсіям. Окремо Олександр Поклад займеться також очищенням Служби безпеки України від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам
Він наголосив на необхідності жорстоких дій.
Потрібна реально повністю сильна Служба безпеки України. Я очікую результати
Нагадаємо
Президент Зеленський погодив нові бойові операції СБУ, спрямовані на подальше послаблення ворога.