Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
Киев • УНН

 • 228 просмотра

Народный депутат Михаил Цымбалюк заявил, что инвестиционный климат в Украине возможен только при условии защиты бизнеса силовиками. Несмотря на некоторые улучшения, проблема давления на предприятия остается, ярким примером является преследование группы компаний "Константа".

Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп

Чрезмерное давление со стороны правоохранительных органов и безосновательные уголовные дела против представителей бизнеса побуждают предприятия сворачиваться. О каком-либо инвестиционном климате в Украине можно говорить только после того, как силовики начнут защищать бизнес. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал народный депутат Михаил Цымбалюк.

Борьба с давлением на бизнес

Бизнес в Украине привык работать и выживать в сверхсложных условиях войны, постоянных обстрелов, налогового давления и преследований со стороны правоохранителей. Такие случаи, по мнению заместителя председателя Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины при осуществлении мер по обороне государства, народного депутата Михаила Цымбалюка, вредят интересам государства.

Чрезмерное давление силовиков, иногда безосновательные возбуждения уголовных дел, они не то что создают инвестиционный климат, они даже побуждают к сворачиванию того бизнеса, который раньше работал в Украине

- отметил он в комментарии УНН.

Что касается борьбы с давлением на бизнес, ситуация начала улучшаться с прошлого года. Новая команда Офиса Генерального прокурора во главе с Русланом Кравченко задекларировала свою нетерпимость к незаконному давлению на предпринимателей через безосновательные уголовные преследования. 

Была также создана платформа "СтопДавление" – канал прямой коммуникации бизнеса с прокуратурой, где предприниматели могут сообщать о попытках незаконного влияния на них со стороны правоохранительных или контролирующих органов.

Как рассказала в интервью УНН Светлана Литвин, заместитель начальника отдела в управлении надзора за соблюдением законов органами, ведущими борьбу с преступлениями в сфере защиты национальных и международных инвестиций, Офиса Генерального прокурора, по состоянию на 5 февраля 2026 года через "СтопДавление" поступило 177 обращений, из которых 169 уже рассмотрены.

По результатам проверок в 36 случаях выявлены основания для реагирования и приняты меры, это позволило оперативно восстановить нарушенные права предпринимателей. В 8 уголовных производствах обеспечено принятие решений в порядке ст. 284 УПК Украины. В некоторых случаях мы даже получали письма с благодарностями за проделанную работу, посты в социальных сетях. Это свидетельствует о важности работы портала "СтопДавление" для бизнеса. В то же время в 133 случаях оснований для реагирования не установлено. Объясняется это преимущественно тем, что не подтвердились приведенные заявителями обстоятельства или не были выявлены признаки незаконного давления. Остальные сообщения находятся в работе – их тщательно проверяют, чтобы обеспечить объективное и полное рассмотрение

- отметила Литвин.

Фундамент заложен, но проблема не исчезла

Несмотря на уже проделанную работу в направлении прекращения давления на бизнес со стороны правоохранительных органов, все же еще остаются случаи незаконных преследований предпринимателей, в том числе и тех, кто работает в стратегически важных для государства сферах.

Ярким примером в этом контексте является преследование группы компаний "Константа", куда входят такие компании как ООО "Н3ОПЕРЕЙШНС", ООО "КСЕНА" и ЧАО "Авиакомпания Константа", работающие в авиационной сфере. Эта группа украинских компаний является одним из сильнейших игроков авиарынка как в Украине, так и за рубежом.

Как сообщал УНН, против группы "Константа" расследуется ряд уголовных производств, даже поверхностное изучение которых позволяет сделать вывод об их очевидной заказности.

Во-первых, все дела были открыты по заявлениям ОО "Совет ветеранов АТО", которую связывают с главным конкурентом группы "Константа" - компанией "Украинские вертолеты". Обе борются за международные контракты по авиаперевозкам, в том числе и по сопровождению миссий ООН в африканские страны.

Во-вторых, заявления подавались сразу во все возможные правоохранительные органы и открытые уголовные дела имеют идентичные фабулы. Например, в конце 2022 года Национальная полиция открыла уголовное производство №12022000000001276. Формально речь идет о якобы пособничестве государству-агрессору и завладении имуществом. Дело было открыто по заявлению председателя ОО "Совет ветеранов АТО" Павла Мошковского.

В заявлении он рассказал о "теории заговора", направленной якобы на ослабление экономической безопасности Украины и захват стратегических предприятий авиаотрасли, в частности ГП "Антонов", которое, кстати, продолжает находиться в государственной собственности. В то же время за почти четыре года следствия никаких фактов, которые бы подтвердили эти утверждения, установлено не было.

Несмотря на то, что преступления этой категории относятся к подследственности СБУ, производство до 2025 года расследовало Главное следственное управление Нацполиции, после чего его передали в СБУ. 

В-третьих, следователи по этому делу, как и в ряде других уголовных производств с такими же очевидно надуманными обвинениями, инициировали масштабные обыски, изъятие техники и аресты счетов компаний, что фактически парализовало хозяйственную деятельность и привело к срыву контрактов, в том числе и для ВСУ и международных гуманитарных миссий. Очевидно, именно это было целью открытия уголовных дел, а не реальный поиск истины.

Аналогичные уголовные производства, открытые заявлениями того же ОО "Совет ветеранов АТО" в СБУ и ГБР, ранее уже были закрыты из-за отсутствия состава преступления. Кроме того, по данным УНН, СБУ и ГУР МОУ официально подтвердили отсутствие оснований для применения санкций к группе компаний "Константа".

"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты04.11.25, 08:30 • 79211 просмотров

В компаниях отмечают, что все иностранные контрагенты, в частности в ОАЭ, проходили жесткий международный комплаенс, и ни один государственный банк не фиксировал подозрительных финансовых операций.

Стоит отметить, что ЧАО "Авиакомпания Константа" является постоянным официальным перевозчиком для международных гуманитарных миссий и неприбыльных организаций, а также выполняет заказы для государств-партнеров, в частности из стран НАТО. Компания является одним из ведущих операторов самолетов "Антонов" и эксплуатантом крупнейшего парка Ан-26, что делает ее важной частью украинской авиационной способности. На предприятии создан полный цикл обслуживания самолетов производства ГП "Антонов". 

С 2019 года компания является официальным партнером ООН и имеет сертификаты EASA TCO, UK TCO и US FAA, подтверждающие ее соответствие международным требованиям. Авиакомпании группы также регулярно проходят проверки и аудиты ООН в рамках процедур отбора и надзора за подрядчиками. 

К тому же авиакомпании группы имеют статус критически важных предприятий для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, предоставленный Госавиаслужбой. Также авиакомпании имеют статус критически важных предприятий в сфере авиационного транспорта, предоставленный Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. 

Юристы, опрошенные УНН, указывают на то, что такая активность силовиков имеет все признаки заказного преследования с целью давления на бизнес. Очевидно правоохранители стали инструментом в конкурентных войнах, которые постепенно перерастают в угрозу нацбезопасности.

Безосновательное давление на бизнес ухудшает инвестиционный климат

По его мнению, нардепа Михаила Цымбалюка, государство должно создавать надлежащие условия для ведения бизнеса в первую очередь для отечественных предприятий, а уже потом для иностранных компаний.

О каком-либо инвестиционном климате можно говорить тогда, когда правоохранительные органы будут защищать бизнес и закон, а не осуществлять дополнительное давление, чтобы этот бизнес прекращал свое существование в Украине. Это печальная реальность и, к сожалению, даже те законы, которые Верховная Рада приняла относительно запрета проверок, оно не дает желаемого результата. Бизнесмены, инвесторы и в дальнейшем жалуются на чрезмерное давление

- добавил Цымбалюк.

Поэтому, несмотря на первые шаги к системному противодействию незаконному давлению на предпринимателей, проблема выборочного и конкурентно мотивированного преследования бизнеса остается актуальной. Отдельные кейсы преследований стратегических предприятий, таких как группа "Константа", свидетельствуют о том, что правоохранительная система еще не полностью избавилась от практики использования уголовных инструментов как рычага влияния.

Лилия Подоляк

