"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди

Правоохоронців досі залучають до замовного переслідування і тиску на бізнес, ситуація не змінилася. Водночас, за його словами, судді завжди розуміють, коли справа замовна. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив суддя Вищого адміністративного суду у відставці, адвокат Олександр Ситников.

Схема як працювала по віджиму бізнесу, так вона і працює. І там, де потрібно, справи ці до суду не доходять. Вони висять роками - зазначив Олександр Ситников.

За його словами, більшість суддів розуміють, коли кримінальна справа має ознаки замовності, однак реакція на це може бути різною.

Я б сказав так, що кожен суддя, ну не кожен, більшість суддів відчуває, де справа замовна. Тільки поведінка кожного судді своя з цього приводу. Хтось розуміє її і ставить на місце тих людей (ініціаторів замовного переслідування – ред.). Хтось може включатися в цю схему і таке буває - пояснив екссуддя.

Він навів приклад із власної практики, коли як адвокат оскаржував арешт майна юридичної особи, яка фактично не мала відношення до кримінального провадження. За словами Ситникова, слідчий суддя пояснила накладення арешту великою завантаженістю і тим, що "не побачила" відсутності зв’язку компанії зі справою. "Але тут завжди два варіанти: або справді не побачила, або умисно не захотіла бачити", – зауважив юрист.

На думку екссудді, правоохоронці часто не зацікавлені передавати замовні кримінальні провадження до суду, оскільки розуміють їхню слабкість і що вони будуть розбиті в суді стороною захисту.

Варто зауважити, що в умовах воєнного стану затягування розслідувань стає ще більш дієвим інструментом переслідувань, адже провадження можуть тривалий час перебувати без руху, створюючи постійний тиск на бізнесу.

Головні ознаки замовних справ

Президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський у коментарі УНН розповів про основні ознаки замовного кримінального провадження. Головною з них є зосередження уваги слідства не на зборі доказів, а на тиску на бізнес.

Для цього слідчі використовують такі інструменти як арешти обладнання та техніки, що паралізує роботу компанії.

Окрему увагу юрист звернув на практику частих викликів співробітників на допити, які використовуються для психологічного тиску та створення атмосфери постійної напруги всередині компанії, а також затягування розслідування.

Досвідчений адвокат зможе визначити, чи є справа замовною. Основні ознаки: зосередження слідчих на здійсненні тиску, а не зборі доказів; накладення арештів та обрання запобіжного заходу як самоціль, припинення підприємницької діяльності шляхом вилучення обладнання, компʼютерів (замість зняття інформації), часті виклики працівників на допити для збільшення напруги, поширення інформації про кримінальне провадження через ручні ЗМІ, тяганина у справі (якомога довше не направляти справу до суду, щоб не передавати контроль за нею суду), не вручення підозри (це не запускає преклюзивні строки розслідування, а у воєнний час справа під підозри може тривати вічно) - зазначив Невʼядомський.

Справи проти групи авіакомпаній "Константа" як приклад замовного переслідування

Такі розʼяснення колишніх судей дають можливість зробити висновок, що низка ідентичних справ, які розслідують правоохоронці щодо групи авіакомпаній "Константа" є нічим іншим як замовним переслідуванням.

Як писав раніше УНН, наприкінці 2022 року Національна поліція відкрила кримінальне провадження №12022000000001276 щодо групи авіаційних компаній, зокрема – "Авіакомпанії Константа". Формально слідство стосується нібито пособництва державі-агресору та заволодіння майном. Справа була відкрита за заявою голови ГО "Рада ветеранів АТО" Павла Мошковського, яку пов'язують із компанією "Українські вертольоти".

У заяві він розповів про "теорію змови", направлену нібито на послаблення економічної безпеки України та захоплення стратегічних підприємств авіагалузі, зокрема ДП "Антонов", яке, до речі, продовжує перебувати в державній власності. Водночас за майже чотири роки слідства жодних фактів, які б підтвердили ці твердження, встановлено не було.

Попри те, що злочини за статтею 111-2 ККУ належать до підслідності СБУ, провадження до 2025 року розслідувало Головне слідче управління Нацполіції, після чого його передали до СБУ. Паралельно слідчі ініціювали масштабні обшуки, вилучення техніки та арешти рахунків компаній, що фактично паралізувало господарську діяльність і призвело до зриву контрактів, зокрема й для ЗСУ та міжнародних гуманітарних місій.

Як розповіли суді - паралізування роботи підприємств без обʼєктивних підстав - це одна із головних ознак замовного переслідування та тиску на бізнес.

Впевненості додає й те, що це не єдине кримінальне провадження, яке розслідує СБУ щодо групи компаній "Константа". Служба безпеки, а також Державне бюро розслідувань вже вивчали аналогічні справи проти цих підприємств, відкриті за заявами вже згаданої ГО "Рада ветеранів АТО". Тоді складу злочину правоохоронці не виявили і кримінальні провадження закрили.

Окрім того, за даними УНН, СБУ та ГУР МОУ офіційно підтвердили відсутність підстав для застосування санкцій до групи компаній "Константа".

Представники підприємств наголошують, що всі іноземні контрагенти, зокрема в ОАЕ, з якими вони співпрацюють, проходили жорсткий міжнародний комплаєнс і жоден державний банк не фіксував підозрілих фінансових операцій.

Варто зазначити, що ПрАТ "Авіакомпанія Константа" є постійним офіційним перевізником для міжнародних гуманітарних місій і неприбуткових організацій, а також виконує замовлення для держав-партнерів, зокрема з країн НАТО. Компанія є одним із провідних операторів літаків "Антонов" та експлуатантом найбільшого парку Ан-26, що робить її важливою частиною української авіаційної спроможності. На підприємстві створено повний цикл обслуговування літаків виробництва ДП "Антонов".

З 2019 року компанія є офіційним партнером ООН та має сертифікати EASA TCO, UK TCO та US FAA, отже відповідає найвищим міжнародним вимогам. Авіакомпанії групи регулярно проходять перевірки та аудити ООН у межах процедур відбору й нагляду за підрядниками, що додатково підтверджує відповідність вимогам прозорості.

Інші підприємства, що входять в групу компаній, мають статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в умовах особливого періоду під час дії воєнного стану, наданий Державною авіаційною службою України. Крім того вони мають статус критично важливих підприємств у сфері авіаційного транспорту, який надало Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах

Вивчення історії переслідування групи авіакомпаній "Константа" і сукупність виявлених фактів дозволяють розглядати згадані кримінальні провадження як такі, що мають ознаки саме замовного переслідування із залученням правоохоронних органів Багаторічне слідство без доведених фактів, зміна підслідності, паралельні обшуки та арешти, попереднє закриття аналогічних справ іншими слідчими – усе це формує системну картину, а не випадковий збіг обставин.

Особливої ваги цій ситуації додає специфіка діяльності компаній, а саме виконання міжнародних гуманітарних контрактів, співпраця з державами-партнерами, виконання оборонних контрактів. Параліч роботи критично важливих підприємств у сфері авіаційного транспорту, які серед іншого також займаються авіабудуванням має наслідки не лише для окремого бізнесу, а й для обороноздатності, міжнародної репутації та виконання Україною зовнішніх зобов’язань.

У підсумку проблема виходить за межі окремого кейсу. Йдеться про баланс між повноваженнями правоохоронних органів і гарантіями захисту підприємницької діяльності. Якщо кримінальний процес використовується як інструмент конкурентної боротьби або адміністративного впливу, це руйнує довіру до правоохоронної та судової системи в цілому. В умовах війни така практика створює додаткові ризики для економічної стійкості держави і очевидно потребує негайної інституційної реакції.