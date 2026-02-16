"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды

Правоохранителей до сих пор привлекают к заказному преследованию и давлению на бизнес, ситуация не изменилась. В то же время, по его словам, судьи всегда понимают, когда дело заказное. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал судья Высшего административного суда в отставке, адвокат Александр Сытников.

Схема как работала по отжиму бизнеса, так она и работает. И там, где нужно, дела эти до суда не доходят. Они висят годами - отметил Александр Сытников.

По его словам, большинство судей понимают, когда уголовное дело имеет признаки заказного, однако реакция на это может быть разной.

Я бы сказал так, что каждый судья, ну не каждый, большинство судей чувствует, где дело заказное. Только поведение каждого судьи свое по этому поводу. Кто-то понимает его и ставит на место тех людей (инициаторов заказного преследования – ред.). Кто-то может включаться в эту схему и такое бывает - пояснил экс-судья.

Он привел пример из собственной практики, когда как адвокат оспаривал арест имущества юридического лица, которое фактически не имело отношения к уголовному производству. По словам Сытникова, следственный судья объяснила наложение ареста большой загруженностью и тем, что "не увидела" отсутствия связи компании с делом. "Но здесь всегда два варианта: либо действительно не увидела, либо умышленно не захотела видеть", – заметил юрист.

По мнению экс-судьи, правоохранители часто не заинтересованы передавать заказные уголовные производства в суд, поскольку понимают их слабость и что они будут разбиты в суде стороной защиты.

Стоит отметить, что в условиях военного положения затягивание расследований становится еще более действенным инструментом преследований, ведь производства могут длительное время находиться без движения, создавая постоянное давление на бизнес.

Главные признаки заказных дел

Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский в комментарии УНН рассказал об основных признаках заказного уголовного производства. Главным из них является сосредоточение внимания следствия не на сборе доказательств, а на давлении на бизнес.

Для этого следователи используют такие инструменты как аресты оборудования и техники, что парализует работу компании.

Отдельное внимание юрист обратил на практику частых вызовов сотрудников на допросы, которые используются для психологического давления и создания атмосферы постоянного напряжения внутри компании, а также затягивания расследования.

Опытный адвокат сможет определить, является ли дело заказным. Основные признаки: сосредоточение следователей на осуществлении давления, а не сборе доказательств; наложение арестов и избрание меры пресечения как самоцель, прекращение предпринимательской деятельности путем изъятия оборудования, компьютеров (вместо снятия информации), частые вызовы работников на допросы для увеличения напряжения, распространение информации об уголовном производстве через ручные СМИ, волокита по делу (как можно дольше не направлять дело в суд, чтобы не передавать контроль за ним суду), не вручение подозрения (это не запускает преклюзивные сроки расследования, а в военное время дело под подозрения может длиться вечно) - отметил Невядомский.

Дела против группы авиакомпаний "Константа" как пример заказного преследования

Такие разъяснения бывших судей дают возможность сделать вывод, что ряд идентичных дел, которые расследуют правоохранители в отношении группы авиакомпаний "Константа" является ничем иным как заказным преследованием.

Как писал ранее УНН, в конце 2022 года Национальная полиция открыла уголовное производство №12022000000001276 в отношении группы авиационных компаний, в частности – "Авиакомпании Константа". Формально следствие касается якобы пособничества государству-агрессору и завладения имуществом. Дело было открыто по заявлению главы ОО "Совет ветеранов АТО" Павла Мошковского, которую связывают с компанией "Украинские вертолеты".

В заявлении он рассказал о "теории заговора", направленной якобы на ослабление экономической безопасности Украины и захват стратегических предприятий авиаотрасли, в частности ГП "Антонов", которое, кстати, продолжает находиться в государственной собственности. В то же время за почти четыре года следствия никаких фактов, которые бы подтвердили эти утверждения, установлено не было.

Несмотря на то, что преступления по статье 111-2 УК относятся к подследственности СБУ, производство до 2025 года расследовало Главное следственное управление Нацполиции, после чего его передали в СБУ. Параллельно следователи инициировали масштабные обыски, изъятие техники и аресты счетов компаний, что фактически парализовало хозяйственную деятельность и привело к срыву контрактов, в том числе и для ВСУ и международных гуманитарных миссий.

Как рассказали судьи - парализация работы предприятий без объективных оснований - это один из главных признаков заказного преследования и давления на бизнес.

Уверенности добавляет и то, что это не единственное уголовное производство, которое расследует СБУ в отношении группы компаний "Константа". Служба безопасности, а также Государственное бюро расследований уже изучали аналогичные дела против этих предприятий, открытые по заявлениям уже упомянутой ОО "Совет ветеранов АТО". Тогда состава преступления правоохранители не обнаружили и уголовные производства закрыли.

Кроме того, по данным УНН, СБУ и ГУР МОУ официально подтвердили отсутствие оснований для применения санкций к группе компаний "Константа".

Представители предприятий отмечают, что все иностранные контрагенты, в частности в ОАЭ, с которыми они сотрудничают, проходили жесткий международный комплаенс и ни один государственный банк не фиксировал подозрительных финансовых операций.

Стоит отметить, что ЧАО "Авиакомпания Константа" является постоянным официальным перевозчиком для международных гуманитарных миссий и неприбыльных организаций, а также выполняет заказы для государств-партнеров, в частности из стран НАТО. Компания является одним из ведущих операторов самолетов "Антонов" и эксплуатантом крупнейшего парка Ан-26, что делает ее важной частью украинской авиационной способности. На предприятии создан полный цикл обслуживания самолетов производства ГП "Антонов".

С 2019 года компания является официальным партнером ООН и имеет сертификаты EASA TCO, UK TCO и US FAA, следовательно соответствует самым высоким международным требованиям. Авиакомпании группы регулярно проходят проверки и аудиты ООН в рамках процедур отбора и надзора за подрядчиками, что дополнительно подтверждает соответствие требованиям прозрачности.

Другие предприятия, входящие в группу компаний, имеют статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в условиях особого периода во время действия военного положения, предоставленный Государственной авиационной службой Украины. Кроме того они имеют статус критически важных предприятий в сфере авиационного транспорта, который предоставило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах

Изучение истории преследования группы авиакомпаний "Константа" и совокупность выявленных фактов позволяют рассматривать упомянутые уголовные производства как имеющие признаки именно заказного преследования с привлечением правоохранительных органов. Многолетнее следствие без доказанных фактов, смена подследственности, параллельные обыски и аресты, предыдущее закрытие аналогичных дел другими следователями – все это формирует системную картину, а не случайное стечение обстоятельств.

Особую важность этой ситуации придает специфика деятельности компаний, а именно выполнение международных гуманитарных контрактов, сотрудничество с государствами-партнерами, выполнение оборонных контрактов. Паралич работы критически важных предприятий в сфере авиационного транспорта, которые среди прочего также занимаются авиастроением, имеет последствия не только для отдельного бизнеса, но и для обороноспособности, международной репутации и выполнения Украиной внешних обязательств.

В итоге проблема выходит за пределы отдельного кейса. Речь идет о балансе между полномочиями правоохранительных органов и гарантиями защиты предпринимательской деятельности. Если уголовный процесс используется как инструмент конкурентной борьбы или административного влияния, это разрушает доверие к правоохранительной и судебной системе в целом. В условиях войны такая практика создает дополнительные риски для экономической устойчивости государства и очевидно требует немедленной институциональной реакции.