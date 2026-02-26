$43.240.02
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 18993 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 34474 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства Портнова
25 февраля, 18:05 • 30894 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 28542 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 24255 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 18847 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 39943 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 19473 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 18557 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор Кравченко
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Поддерживают агрессию и уничтожение Украины - ГУР и ЦПД обновили список пропагандистов рф

Киев • УНН

 • 424 просмотра

ГУР МО и ЦПД СНБО обнародовали информацию о десяти российских публичных лицах, поддерживающих агрессию рф против Украины. Эти данные доступны на портале War&Sanctions в разделе "Рупоры кремля".

Поддерживают агрессию и уничтожение Украины - ГУР и ЦПД обновили список пропагандистов рф
Фото: ГУР МО Украины

Главное управление разведки Министерства обороны и Центр противодействия дезинформации СНБО Украины опубликовали информацию о десяти российских публичных лицах, которые публично поддерживают вооруженную агрессию рф против Украины и оправдывают российскую оккупацию украинских территорий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР МО.

Подробности

Вся информация доступна в разделе "Рупоры кремля" портала War&Sanctions: там речь идет об артистах, журналистах, писателях и медиадеятелях, которые системно продвигают нарративы кремля, легитимизируют военные преступления и сотрудничают с правящим режимом рф и оккупационными администрациями на временно оккупированных территориях Украины.

Среди фигурантов портала есть следующие лица:

  • сергей михеев - российский политолог, радио- и телеведущий, член центрального совета партии “справедливая россия”. В публичных выступлениях отрицает право Украины на существование, подчеркивая, что вдоль границы с рф “должна быть выжженная земля, мертвая зона”, а город Сумы “должен быть стерт с лица земли”;
    • максим калашников (владимир кучеренко) - журналист, писатель, продюсер YouTube-канала “Рой ТВ”, член изборского клуба и автор антиукраинских книг, в частности “Независимая Украина: Крах проекта”. В своих произведениях систематически призывает к ликвидации украинской независимости;
      • роман антоновский - блогер, писатель, пропагандист телеканала “царьград”, автор телеграм-канала “сыны монархии”, который продвигает концепцию “русского мира” и оправдывает аннексию украинских территорий. В книге “Альфа-самец. Мочи их, президент!” позиционирует путина как “супергероя” и “спасителя империи”.

        Сейчас база данных "Рупоры кремля" портала War&Sanctions насчитывает информацию о 176 российских пропагандистах.

        Напомним

        Главное управление разведки Минобороны и Центр противодействия дезинформации СНБО Украины опубликовали информацию о российских пропагандистах, которые поддержали войну и оккупацию украинских территорий. Среди них - актеры, певцы, артисты театра и балета, продюсеры, композиторы и общественные деятели.

        Евгений Устименко

