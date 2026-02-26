Поддерживают агрессию и уничтожение Украины - ГУР и ЦПД обновили список пропагандистов рф
ГУР МО и ЦПД СНБО обнародовали информацию о десяти российских публичных лицах, поддерживающих агрессию рф против Украины. Эти данные доступны на портале War&Sanctions в разделе "Рупоры кремля".
Вся информация доступна в разделе "Рупоры кремля" портала War&Sanctions: там речь идет об артистах, журналистах, писателях и медиадеятелях, которые системно продвигают нарративы кремля, легитимизируют военные преступления и сотрудничают с правящим режимом рф и оккупационными администрациями на временно оккупированных территориях Украины.
Среди фигурантов портала есть следующие лица:
- сергей михеев - российский политолог, радио- и телеведущий, член центрального совета партии “справедливая россия”. В публичных
выступлениях отрицает право Украины на существование, подчеркивая, что вдоль границы с рф “должна быть выжженная земля, мертвая зона”, а город Сумы “должен быть стерт с лица земли”;
- максим калашников (владимир кучеренко) - журналист, писатель, продюсер YouTube-канала “Рой ТВ”, член изборского клуба и автор антиукраинских книг, в частности “Независимая Украина: Крах проекта”. В своих произведениях систематически призывает к ликвидации украинской независимости;
- роман антоновский - блогер, писатель, пропагандист телеканала “царьград”, автор телеграм-канала “сыны монархии”, который продвигает концепцию “русского мира” и оправдывает аннексию украинских территорий. В книге “Альфа-самец. Мочи их, президент!” позиционирует путина как “супергероя” и “спасителя империи”.
Сейчас база данных "Рупоры кремля" портала War&Sanctions насчитывает информацию о 176 российских пропагандистах.
Главное управление разведки Минобороны и Центр противодействия дезинформации СНБО Украины опубликовали информацию о российских пропагандистах, которые поддержали войну и оккупацию украинских территорий. Среди них - актеры, певцы, артисты театра и балета, продюсеры, композиторы и общественные деятели.