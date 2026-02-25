В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Киев • УНН
С 1 марта пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев будут проиндексированы на 12,1%. Это повышение превышает уровень инфляции и охватит почти все основные виды пенсий.
С 1 марта пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев будут проиндексированы на 12,1%. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
По словам Свириденко, размер повышения превышает уровень инфляции за прошлый год и позволит поддержать уровень доходов людей в условиях роста цен. Правительство также продолжает практику индексации пенсий, назначенных в течение 2021–2025 годов. Это восстанавливает справедливость для тех пенсионеров, чьи выплаты ранее не подпадали под индексацию.
Перерасчет произойдет автоматически и охватит почти все основные виды пенсий — по возрасту, военные, по инвалидности, в связи с потерей кормильца, а также другие специальные пенсии для бывших работников органов местного самоуправления, госслужащих и ученых
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11.02.26, 15:50 • 139316 просмотров
Также, по словам Свириденко, проиндексированы минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны, участников боевых действий и страховые выплаты граждан, пострадавших от несчастных случаев. С 1 апреля работающим пенсионерам автоматически пересчитают пенсии с учетом обновленного стажа и/или заработка.
Все выплаты обеспечены в рамках бюджета Пенсионного фонда. Государство последовательно выполняет свои социальные обязательства и продолжает заботиться о людях, обеспечивая своевременное повышение пенсий даже в условиях войны
Правительство введет гарантированную пенсию в 6000 гривен - озвучены сроки13.02.26, 12:19 • 19017 просмотров