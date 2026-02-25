В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко

С 1 марта пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев будут проиндексированы на 12,1%. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

По словам Свириденко, размер повышения превышает уровень инфляции за прошлый год и позволит поддержать уровень доходов людей в условиях роста цен. Правительство также продолжает практику индексации пенсий, назначенных в течение 2021–2025 годов. Это восстанавливает справедливость для тех пенсионеров, чьи выплаты ранее не подпадали под индексацию.

Перерасчет произойдет автоматически и охватит почти все основные виды пенсий — по возрасту, военные, по инвалидности, в связи с потерей кормильца, а также другие специальные пенсии для бывших работников органов местного самоуправления, госслужащих и ученых