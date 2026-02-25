$43.260.03
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
16:25 • 2194 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
13:55 • 13565 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 14135 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 14768 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор Кравченко
Ексклюзив
12:01 • 24531 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16 • 21413 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 24892 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12 • 22272 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 19167 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україна отримала попередження адміністрації Трампа щодо ударів по Новоросійську - посол
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico
Ціна питання - 60 тис. доларів. На Буковині затримали "швидку" з ухилянтами
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
13:55 • 13586 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
12:01 • 24547 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 47819 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров'я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 57751 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Віктор Орбан
Йонас Гахр Сторе
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Норвегія
Угорщина
Дніпропетровська область
Сполучені Штати Америки
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'яті
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образом
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в Україну
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судом
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинку
Техніка
Опалення
MIM-104 Patriot
NASAMS
Соціальна мережа

В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко

Київ • УНН

 • 712 перегляди

З 1 березня пенсії та страхові виплати для мільйонів українців будуть проіндексовані на 12,1%. Це підвищення перевищує рівень інфляції та охопить майже всі основні види пенсій.

В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко

З 1 березня пенсії і страхові виплати для мільйонів українців будуть проіндексовані на 12,1%. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

За словами Свириденко, розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік і дозволить підтримати рівень доходів людей в умовах зростання цін. Уряд також продовжує практику індексації пенсій, призначених упродовж 2021–2025 років. Це відновлює справедливість для тих пенсіонерів, чиї виплати раніше не підпадали під індексацію.

Перерахунок відбудеться автоматично і охопить майже усі основні види пенсій — за віком, військові, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника, а також інші спеціальні пенсії для колишніх працівників органів місцевого самоврядування, держслужбовців і науковців 

- додала прем'єрка.

У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11.02.26, 15:50 • 139316 переглядiв

Також, за словами Свириденко, проіндексовано мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій та страхові виплати  громадян, які постраждали від нещасних випадків. З 1 квітня працюючим пенсіонерам автоматично перерахують пенсії з урахуванням оновленого стажу та/або заробітку.

Усі виплати забезпечені в межах бюджету Пенсійного фонду. Держава послідовно виконує свої соціальні зобов’язання і продовжує турбуватися про людей, забезпечуючи своєчасне підвищення пенсій навіть в умовах війни 

- резюмувала вона.

Уряд запровадить гарантовану пенсію у 6000 гривень - озвучені терміни13.02.26, 12:19 • 19019 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітикаФінанси
Державний бюджет
Пенсійний вік
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна