В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Київ • УНН
З 1 березня пенсії та страхові виплати для мільйонів українців будуть проіндексовані на 12,1%. Це підвищення перевищує рівень інфляції та охопить майже всі основні види пенсій.
З 1 березня пенсії і страхові виплати для мільйонів українців будуть проіндексовані на 12,1%. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
За словами Свириденко, розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік і дозволить підтримати рівень доходів людей в умовах зростання цін. Уряд також продовжує практику індексації пенсій, призначених упродовж 2021–2025 років. Це відновлює справедливість для тих пенсіонерів, чиї виплати раніше не підпадали під індексацію.
Перерахунок відбудеться автоматично і охопить майже усі основні види пенсій — за віком, військові, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника, а також інші спеціальні пенсії для колишніх працівників органів місцевого самоврядування, держслужбовців і науковців
Також, за словами Свириденко, проіндексовано мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій та страхові виплати громадян, які постраждали від нещасних випадків. З 1 квітня працюючим пенсіонерам автоматично перерахують пенсії з урахуванням оновленого стажу та/або заробітку.
Усі виплати забезпечені в межах бюджету Пенсійного фонду. Держава послідовно виконує свої соціальні зобов’язання і продовжує турбуватися про людей, забезпечуючи своєчасне підвищення пенсій навіть в умовах війни
