У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Психолог пояснив, як працює концепція п'яти мов кохання у стосунках
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат

Пенсіонери можуть відновити призупинені виплати, обравши будь-який з доступних способів ідентифікації — онлайн або офлайн — після чого нарахування поновлюються автоматично з компенсацією за весь період затримки.

Поновлення пенсійних виплат після призупинення можливе одразу після проходження процедури ідентифікації. У Пенсійному фонді наголошують: відповідні вимоги не є новими, однак нині громадянам доступно кілька способів підтвердити особу без обов’язкового відвідування відділення, передає УНН із посиланням на голову правління Пенсійного фонду України (ПФУ) Євгенія Капінуса. 

На пресконференції 11 лютого у Києві він пояснив, що ідентифікація залишається ключовою умовою для відновлення нарахувань. Після її проходження додаткових заяв чи звернень подавати не потрібно: виплати поновлюються автоматично, з компенсацією за весь період призупинення.

Які способи ідентифікації доступні

У Пенсійному фонді повідомляють, що раніше громадяни були зобов’язані особисто відвідувати відділення для проходження ідентифікації. Нині перелік варіантів суттєво розширили.

Зокрема, пенсіонери можуть пройти процедуру онлайн через портал Пенсійного фонду із використанням застосунку "Дія". Реєстрація та підтвердження особи через електронні інструменти вже вважаються проходженням ідентифікації.

Також можна пройти процедуру через відеоконференцію або запис на дистанційне інтерв’ю. Під час такого спілкування працівники фонду ставлять уточнювальні запитання, зокрема щодо отримання або неотримання пенсійних виплат від російської федерації. Відповіді фіксуються та зараховуються як підтвердження особи.

Окремим каналом підтвердження є звернення до відділень Ощадбанку, які передають до Пенсійного фонду інформацію про ідентифікацію клієнта. 

Капінус наголошує: громадяни, які перебувають за кордоном, можуть пройти процедуру через дипломатичні установи України. Посольство або консульство передає інформацію про те, що особа жива та перебуває на зв’язку.

Залишається чинною і традиційна форма — особисте відвідування відділення Пенсійного фонду та подання необхідної інформації безпосередньо фахівцям.

"Будь-який із цих, скажімо так, варіантів, чи то зайти просто на портал пенсійного фонду через "Дію" і підтвердити про те, що вона не отримує відповідну виплату від рф", — резюмує Капінус. 

Підкреслює, що  після завершення процедури виплати поновлюються автоматично.

Чи потрібно подавати додаткові заяви

У ПФУ підкреслюють, що після проходження ідентифікації жодних додаткових звернень подавати не потрібно. Факт підтвердження особи — достатня підстава для відновлення виплат.

Нарахування здійснюють за весь період із моменту призупинення. Тобто пенсіонер отримує кошти в повному обсязі, включно з сумами за час затримки.

Як дізнатися про результати ідентифікації

Спосіб інформування залежить від обраного формату проходження процедури.

Якщо громадянин вказав електронну адресу під час реєстрації або запису на ідентифікацію, повідомлення про її проходження надходить на електронну пошту.

У разі проходження процедури через портал Пенсійного фонду інформація відображається в особистому кабінеті. У розділі "Моя ідентифікація" зазначається дата та спосіб проходження процедури. Це підтверджує успішне завершення процесу та слугує сигналом для відновлення виплат.

Якщо електронного повідомлення не надійшло, рекомендується перевірити особистий кабінет на порталі.

Можливості для маломобільних осіб

Для громадян з інвалідністю або обмеженою мобільністю передбачені окремі механізми.

Такі особи можуть пройти ідентифікацію дистанційно, не відвідуючи відділення. За потреби їм дозволяється залучити сторонню допомогу під час онлайн-процедури — наприклад, для демонстрації документів або надання необхідної інформації.

"Якщо людина маломобільна, вона, звичайно, не повинна приходити в відділення, вона може пройти (ідентифікацію, — ред.) онлайн. І на зараз … якщо людина проходить онлайн і потребує сторонньої допомоги, то може інша людина надавати допомогу їй при проходженні онлайн для того, щоб надати інформацію про цю людину, щоб показати паспорт чи ще якісь, скажімо, рамки допомоги, які необхідні", — зауважив голова правління Пенсійного фонду України під час пресконференції. 

Крім того, якщо людина не має можливості скористатися електронними сервісами, вона може звернутися до відділення Пенсійного фонду із повідомленням про потребу в сторонній допомозі. У такому випадку працівник фонду може здійснити виїзд додому для проведення ідентифікації.

Що варто зробити пенсіонеру

Для швидкого поновлення виплат необхідно:

1. Обрати зручний спосіб проходження ідентифікації — онлайн через портал і "Дію", через відеозв’язок, у банку, дипломатичній установі або у відділенні Пенсійного фонду.

2. Підтвердити, що пенсійні виплати від російської федерації не отримуються.

3. Перевірити отримання повідомлення про успішне проходження процедури — електронною поштою або в особистому кабінеті.

Після цього виплати відновлюються автоматично, без додаткових заяв, із компенсацією за весь період призупинення.

Нагадаємо, раніше УНН писав про те, що чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати

Олександра Василенко

