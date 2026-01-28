Середня пенсія в Україні зросла до 6 544 гривень, але не всі отримують таку суму - інфографіка

В Україні, за даними Пенсійного фонду, середня пенсія складає 6 544 гривень. За рік виплата зросла на 13%, повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.

Деталі

Разом з тим, кожен п'ятий український пенсіонер отримує, в середньому, близько 4,5 тисячі гривень пенсії. 63 тисячі пенсіонерів отримують виплати нижче прожиткового мінімуму, а 261 тисяча на рівні - 2 361 гривень.

Наразі в Україні нараховується 10,17 млн пенсіонерів: з них переважна більшість -73% пенсіонерів - отримують виплати за віком. Йдеться про 7,4 млн українців.

Ще майже 1,5 мільйона громадян (15%) живуть на пенсію по інвалідності, близько 700 тисяч або 7% отримують виплату через втрату годувальника, а 5% або ж 500 тисяч мають пенсію за вислугу років.

І хоча середня пенсія складає 6 544 гривень, не всі в Україні її мають. Понад третина пенсіонерів отримують близько 3 250 гривень. Варто зазначити, що за рік частка таких пенсіонерів скоротилась з 44% до 35%.

Ще 15% пенсіонерів - це понад 1,5 млн людей - мають виплати понад 10 тис. гривень, а середній розмір пенсії в цій групі сягає 16 тис. гривень. Ще 30% українців на пенсії живуть, у середньому, на 6 860 гривень, а кожен п’ятий отримує близько 4,5 тис. гривень на місяць.

Найбільше пенсіонерів зафіксовано на Дніпропетровщині - 867 тис. Далі йдуть Київ (746 тисячі), Харківська (687 тис.) та Львівська (665 тис.) області. Найменше пенсіонерів зареєстровано у Херсонській (202 тис.) та в Чернівецькій (203 тис.) областях.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України затвердив програму виплат одноразової грошової допомоги розміром 6500 у рамках "Зимової підтримки". Кошти зможуть отримати діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери.