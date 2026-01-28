Середня пенсія в Україні зросла до 6 544 гривень, але не всі отримують таку суму - інфографіка

$42.960.17
51.230.17
ukenru
03:48 • 11615 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 31735 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 47905 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 37956 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 55180 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 30281 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 55438 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 25401 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 18928 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 44399 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.9м/с
94%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ціна на золото в черговий раз сягнула історичного максимуму на тлі глобальної нестабільності27 січня, 22:12 • 13220 перегляди
У Криму пролунала серія вибухів: Керченський міст перекрито, атаковано аеродроми - монітори27 січня, 22:31 • 15582 перегляди
У Білому домі з’явилося фото Трампа з путіним, зроблене під час зустрічі на Алясці27 січня, 22:53 • 7472 перегляди
Уряд Угорщини запустив петицію проти фінансової допомоги Україні перед виборами з провокативними зображеннями Зеленського27 січня, 23:29 • 15232 перегляди
ЗСУ відмінусували 690 окупантів та понад 1000 безпілотників за добу – Генштаб04:58 • 12381 перегляди
Публікації
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo07:00 • 3892 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 55173 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 38940 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 55434 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 53281 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олег Кіпер
Джером Пауелл
Ніколас Мадуро
Віталій Кличко
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Білий дім
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 19746 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 19357 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 27041 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 30597 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 37229 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Truth Social
Starlink

Середня пенсія в Україні зросла до 6 544 гривень, але не всі отримують таку суму - інфографіка

Київ • УНН

 • 94 перегляди

В Україні середня пенсія становить 6 544 гривні, що на 13% більше за рік. Проте, кожен п'ятий пенсіонер отримує близько 4,5 тисячі гривень.

Середня пенсія в Україні зросла до 6 544 гривень, але не всі отримують таку суму - інфографіка

В Україні, за даними Пенсійного фонду, середня пенсія складає 6 544 гривень. За рік виплата зросла на 13%, повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.

Деталі

Разом з тим, кожен п'ятий український пенсіонер отримує, в середньому, близько 4,5 тисячі гривень пенсії. 63 тисячі пенсіонерів отримують виплати нижче прожиткового мінімуму, а 261 тисяча на рівні - 2 361 гривень.

Наразі в Україні нараховується 10,17 млн пенсіонерів: з них переважна більшість -73% пенсіонерів - отримують виплати за віком. Йдеться про 7,4 млн українців.

Ще майже 1,5 мільйона громадян (15%) живуть на пенсію по інвалідності, близько 700 тисяч або 7% отримують виплату через втрату годувальника, а 5% або ж 500 тисяч мають пенсію за вислугу років.

І хоча середня пенсія складає 6 544 гривень, не всі в Україні її мають. Понад третина пенсіонерів отримують близько 3 250 гривень. Варто зазначити, що за рік частка таких пенсіонерів скоротилась з 44% до 35%.

Ще 15% пенсіонерів - це понад 1,5 млн людей - мають виплати понад 10 тис. гривень, а середній розмір пенсії в цій групі сягає 16 тис. гривень. Ще 30% українців на пенсії живуть, у середньому, на 6 860 гривень, а кожен п’ятий отримує близько 4,5 тис. гривень на місяць.

Найбільше пенсіонерів зафіксовано на Дніпропетровщині - 867 тис. Далі йдуть Київ (746 тисячі), Харківська (687 тис.) та Львівська (665 тис.) області. Найменше пенсіонерів зареєстровано у Херсонській (202 тис.) та в Чернівецькій (203 тис.) областях.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України затвердив програму виплат одноразової грошової допомоги розміром 6500 у рамках "Зимової підтримки". Кошти зможуть отримати діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаФінанси
Пенсійний вік
Кабінет Міністрів України
Пенсійний фонд України
Україна
Київ