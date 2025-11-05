Кабмін затвердив програму виплат 6500 гривень у рамках “Зимової підтримки”: хто може отримати кошти
Київ • УНН
Кабінет міністрів затвердив програму виплат 6500 гривень у рамках "Зимової підтримки". Кошти отримають діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери.
Кабінет міністрів затвердив програму виплат одноразової грошової допомоги розміром 6500 у рамках "Зимової підтримки". Кошти зможуть отримати діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери.
Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
Уряд затвердив програму виплат одноразової грошової допомоги розміром 6500 гривень для найбільш вразливих категорій громадян в рамках пакету "Зимова підтримка"
Програма розрахована на дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей з інвалідністю в прийомних сім’ях, дітей-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотніх пенсіонерів. Кошти нараховуватимуться автоматично через Пенсійний фонд. Запуск програми заплановано на початок грудня. Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття. Кошти зможуть отримати понад 660 тисяч людей.
Доповнення
Раніше УНН з посиланням на проєкт урядової постанови про одноразову грошову допомогу "Тепла зима", розміщеної на сайті Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні, повідомляв, що кошти одноразової грошової допомоги зараховуватимуться на поточний рахунок із спеціальним режимом використання або на віртуальну платіжну карту "Дія.Картка" та будуть доступними для використання протягом 180 календарних днів з дати зарахування отримувачу.
Очікувана кількість категорій отримувачів:
- отримувачі допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 40 900 дітей (загальний обсяг коштів для виплати одноразової грошової допомоги - 265 850,0 тис. грн);
- отримувачі державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім’ях – 1 000 дітей з інвалідністю (загальний обсяг коштів для виплати одноразової грошової допомоги – 6 500,0 тис. грн);
- отримувачі допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам – 12 800 осіб з інвалідністю І групи, та 252 898 дітей (загальний обсяг коштів для виплати одноразової грошової допомоги – 1 727 037,0 тис. грн);
- отримувачі державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 335 863 дітей (загальний обсяг коштів для виплати одноразової грошової допомоги – 2 183 109,5 тис. грн);
- одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд – 17 500 осіб (загальний обсяг коштів для виплати одноразової грошової допомоги – 113 750,0 тис. грн).
В Україні розглядають продовження виплат 6500 грн на "Теплу зиму": що передбачає проєкт постанови16.10.25, 14:09 • 3195 переглядiв
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський доручив уряду сформувати пакет зимової підтримки, що включатиме пряму допомогу, спеціальні програми для вразливих груп та збереження фіксованих цін на газ та електроенергію. Також анонсовано програму "УЗ-3000" від Укрзалізниці, що надасть 3000 км безкоштовних поїздок, та розширення медичних програм з січня.