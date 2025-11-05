Кабмин утвердил программу выплат 6500 гривен в рамках “Зимней поддержки”: кто может получить средства

ukenru
17:06 • 4778 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
15:51 • 11658 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
15:03 • 17142 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
13:23 • 23904 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
12:20 • 20991 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 21404 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 29495 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзив
5 ноября, 08:57 • 22557 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
5 ноября, 08:12 • 21407 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
5 ноября, 07:17 • 18400 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 29519 просмотра
Перевозил на крыше собственного авто: полиция изъяла у киевлянина беспилотник "Shahed"Photo5 ноября, 09:17 • 12474 просмотра
Российский порт Туапсе приостановил экспорт топлива после атак дронов, НПЗ остановился - Reuters5 ноября, 10:59 • 14708 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto5 ноября, 11:10 • 33367 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 27510 просмотра
публикации
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
15:03 • 17108 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Эксклюзив
13:23 • 23874 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 27711 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto5 ноября, 11:10 • 33584 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается5 ноября, 10:32 • 29480 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Игорь Клименко
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Италия
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo15:25 • 4464 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера14:19 • 7546 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 29677 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 35714 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 49082 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
2С5 "Гиацинт-С
БМ-21 «Град»

Кабмин утвердил программу выплат 6500 гривен в рамках “Зимней поддержки”: кто может получить средства

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Кабинет министров утвердил программу выплат 6500 гривен в рамках "Зимней поддержки". Средства получат дети-сироты, дети под опекой, дети с инвалидностью в приемных семьях, дети-ВПЛ, ВПЛ с инвалидностью, одинокие пенсионеры.

Кабмин утвердил программу выплат 6500 гривен в рамках “Зимней поддержки”: кто может получить средства

Кабинет министров утвердил программу выплат единовременной денежной помощи в размере 6500 в рамках "Зимней поддержки". Средства смогут получить дети-сироты, дети под опекой, дети с инвалидностью в приемных семьях, дети-ВПЛ, ВПЛ с инвалидностью, одинокие пенсионеры.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали 

Правительство утвердило программу выплат единовременной денежной помощи в размере 6500 гривен для наиболее уязвимых категорий граждан в рамках пакета "Зимняя поддержка"

- сообщила Свириденко. 

Программа рассчитана на детей-сирот, детей под опекой, детей с инвалидностью в приемных семьях, детей-ВПЛ, ВПЛ с инвалидностью, одиноких пенсионеров. Средства будут начисляться автоматически через Пенсионный фонд. Запуск программы запланирован на начало декабря. Потратить средства можно будет на лекарства, одежду, обувь. Средства смогут получить более 660 тысяч человек.

Дополнение 

Ранее УНН со ссылкой на проект правительственного постановления о единовременной денежной помощи "Теплая зима", размещенного на сайте Совместного представительного органа репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне, сообщал, что средства единовременной денежной помощи будут зачисляться на текущий счет со специальным режимом использования или на виртуальную платежную карту "Дія.Картка" и будут доступны для использования в течение 180 календарных дней с даты зачисления получателю.

Ожидаемое количество категорий получателей:

  • получатели помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство – 40 900 детей (общий объем средств для выплаты единовременной денежной помощи - 265 850,0 тыс. грн);
    • получатели государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в том числе с инвалидностью, находящихся в детских домах семейного типа и в приемных семьях – 1 000 детей с инвалидностью (общий объем средств для выплаты единовременной денежной помощи – 6 500,0 тыс. грн);
      • получатели помощи на проживание внутренне перемещенным лицам – 12 800 человек с инвалидностью I группы, и 252 898 детей (общий объем средств для выплаты единовременной денежной помощи – 1 727 037,0 тыс. грн);
        • получатели государственной социальной помощи малообеспеченным семьям – 335 863 детей (общий объем средств для выплаты единовременной денежной помощи – 2 183 109,5 тыс. грн);
          • одинокие пенсионеры, получающие надбавку на уход – 17 500 человек (общий объем средств для выплаты единовременной денежной помощи – 113 750,0 тыс. грн).

            В Украине рассматривают продление выплат 6500 грн на "Теплую зиму": что предусматривает проект постановления16.10.25, 14:09 • 3191 просмотр

            Напомним

            Президент Владимир Зеленский поручил правительству сформировать пакет зимней поддержки, который будет включать прямую помощь, специальные программы для уязвимых групп и сохранение фиксированных цен на газ и электроэнергию. Также анонсирована программа "УЗ-3000" от Укрзализныци, которая предоставит 3000 км бесплатных поездок, и расширение медицинских программ с января. 

            Павел Башинский

            ОбществоЭкономика
            Государственный бюджет
            Энергетика
            Отопление
            Банковская карта
            Пенсионный возраст
            Кабинет Министров Украины
            Война в Украине
            Аптека
            Электроэнергия
            Пенсионный фонд Украины
            Владимир Зеленский