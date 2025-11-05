Кабмин утвердил программу выплат 6500 гривен в рамках “Зимней поддержки”: кто может получить средства
Киев • УНН
Кабинет министров утвердил программу выплат 6500 гривен в рамках "Зимней поддержки". Средства получат дети-сироты, дети под опекой, дети с инвалидностью в приемных семьях, дети-ВПЛ, ВПЛ с инвалидностью, одинокие пенсионеры.
Кабинет министров утвердил программу выплат единовременной денежной помощи в размере 6500 в рамках "Зимней поддержки". Средства смогут получить дети-сироты, дети под опекой, дети с инвалидностью в приемных семьях, дети-ВПЛ, ВПЛ с инвалидностью, одинокие пенсионеры.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
Правительство утвердило программу выплат единовременной денежной помощи в размере 6500 гривен для наиболее уязвимых категорий граждан в рамках пакета "Зимняя поддержка"
Программа рассчитана на детей-сирот, детей под опекой, детей с инвалидностью в приемных семьях, детей-ВПЛ, ВПЛ с инвалидностью, одиноких пенсионеров. Средства будут начисляться автоматически через Пенсионный фонд. Запуск программы запланирован на начало декабря. Потратить средства можно будет на лекарства, одежду, обувь. Средства смогут получить более 660 тысяч человек.
Дополнение
Ранее УНН со ссылкой на проект правительственного постановления о единовременной денежной помощи "Теплая зима", размещенного на сайте Совместного представительного органа репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне, сообщал, что средства единовременной денежной помощи будут зачисляться на текущий счет со специальным режимом использования или на виртуальную платежную карту "Дія.Картка" и будут доступны для использования в течение 180 календарных дней с даты зачисления получателю.
Ожидаемое количество категорий получателей:
- получатели помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство – 40 900 детей (общий объем средств для выплаты единовременной денежной помощи - 265 850,0 тыс. грн);
- получатели государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в том числе с инвалидностью, находящихся в детских домах семейного типа и в приемных семьях – 1 000 детей с инвалидностью (общий объем средств для выплаты единовременной денежной помощи – 6 500,0 тыс. грн);
- получатели помощи на проживание внутренне перемещенным лицам – 12 800 человек с инвалидностью I группы, и 252 898 детей (общий объем средств для выплаты единовременной денежной помощи – 1 727 037,0 тыс. грн);
- получатели государственной социальной помощи малообеспеченным семьям – 335 863 детей (общий объем средств для выплаты единовременной денежной помощи – 2 183 109,5 тыс. грн);
- одинокие пенсионеры, получающие надбавку на уход – 17 500 человек (общий объем средств для выплаты единовременной денежной помощи – 113 750,0 тыс. грн).
Напомним
Президент Владимир Зеленский поручил правительству сформировать пакет зимней поддержки, который будет включать прямую помощь, специальные программы для уязвимых групп и сохранение фиксированных цен на газ и электроэнергию. Также анонсирована программа "УЗ-3000" от Укрзализныци, которая предоставит 3000 км бесплатных поездок, и расширение медицинских программ с января.