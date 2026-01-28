$42.960.17
Средняя пенсия в Украине выросла до 6 544 гривен, но не все получают такую сумму - инфографика

Киев • УНН

 • 24 просмотра

В Украине средняя пенсия составляет 6 544 гривны, что на 13% больше за год. Однако каждый пятый пенсионер получает около 4,5 тысячи гривен.

Средняя пенсия в Украине выросла до 6 544 гривен, но не все получают такую сумму - инфографика

В Украине, по данным Пенсионного фонда, средняя пенсия составляет 6 544 гривен. За год выплата выросла на 13%, сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Детали

Вместе с тем, каждый пятый украинский пенсионер получает, в среднем, около 4,5 тысячи гривен пенсии. 63 тысячи пенсионеров получают выплаты ниже прожиточного минимума, а 261 тысяча на уровне - 2 361 гривен.

Сейчас в Украине насчитывается 10,17 млн пенсионеров: из них подавляющее большинство - 73% пенсионеров - получают выплаты по возрасту. Речь идет о 7,4 млн украинцев.

Еще почти 1,5 миллиона граждан (15%) живут на пенсию по инвалидности, около 700 тысяч или 7% получают выплату по потере кормильца, а 5% или же 500 тысяч имеют пенсию за выслугу лет.

И хотя средняя пенсия составляет 6 544 гривен, не все в Украине ее имеют. Более трети пенсионеров получают около 3 250 гривен. Стоит отметить, что за год доля таких пенсионеров сократилась с 44% до 35%.

Еще 15% пенсионеров - это более 1,5 млн человек - имеют выплаты более 10 тыс. гривен, а средний размер пенсии в этой группе достигает 16 тыс. гривен. Еще 30% украинцев на пенсии живут, в среднем, на 6 860 гривен, а каждый пятый получает около 4,5 тыс. гривен в месяц.

Больше всего пенсионеров зафиксировано на Днепропетровщине - 867 тыс. Далее идут Киев (746 тысячи), Харьковская (687 тыс.) и Львовская (665 тыс.) области. Меньше всего пенсионеров зарегистрировано в Херсонской (202 тыс.) и в Черновицкой (203 тыс.) областях.

Напомним

Кабинет министров Украины утвердил программу выплат единовременной денежной помощи в размере 6500 в рамках "Зимней поддержки". Средства смогут получить дети-сироты, дети под опекой, дети с инвалидностью в приемных семьях, дети-ВПЛ, ВПЛ с инвалидностью, одинокие пенсионеры.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономикаФинансы
Пенсионный возраст
Кабинет Министров Украины
Пенсионный фонд Украины
Украина
Киев