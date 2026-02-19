США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні

Відносини між Сполученими Штатами та Іраном знову входять у фазу різкого загострення. Президент США Дональд Трамп у своїх заявах дедалі частіше використовує жорстку риторику, не виключаючи силового сценарію. Причина - ядерна програма Тегерана, активність іранських проксі-сил на Близькому Сході та стратегічна боротьба за регіональний вплив.

Ізраїль оголосив найвищий ступінь готовності до можливої війни. Офіційні особи вважають неминучим удар США по Ірану, до якого Ізраїль приєднається.

За інформацією Axios, Дональд Трамп може віддати наказ про масштабні удари по Ірану, що триватимуть кілька тижнів. Ця операція, ймовірно, буде спільною американо-ізраїльською кампанією.

Політичний оглядач Геннадій Дубов у коментарі для УНН пояснив, чого саме сьогодні Сполучені Штати прагнуть від Ірану та чи можливий новий етап військової ескалації.

Коротка історія конфлікту

Протистояння США та Ірану триває понад чотири десятиліття. Відлік сучасної ворожнечі почався після Ісламської революції 1979 року, коли було повалено проамериканський режим шаха, а владу перебрав аятола Рухолла Хомейні. Тоді ж сталася криза із захопленням американських дипломатів у Тегерані - подія, що остаточно зруйнувала відносини між країнами.

У наступні десятиліття сторони перебували в стані непрямого конфлікту: санкції, дипломатична ізоляція, взаємні звинувачення в підтримці тероризму та втручанні у справи регіону.

За словами експерта Геннадія Дубова, позиція Вашингтона є досить чіткою і складається з кількох ключових пунктів.

Дуже просто пояснити для людей, чого Трамп, чого Штати хочуть зараз від Ірану? Ну, хочуть, в основному, дві речі. Те, що публічно озвучується - це відповідне припинення ядерної програми. Іран, до речі, під час переговорів зі США запропонував вивезти свої запаси високозбагаченого урану до росії, щоб уникнути військового конфлікту - сказав експерт.

Іран пропонує передати збагачений уран росії для примирення зі США - WSJ

Крім того, важливим питанням залишається ракетна програма Тегерана.

Друга позиція - зменшення ракетної програми, для того щоб дальність ракет не дозволяла їм атакувати державу Ізраїль - відзначив Дубов.

За його словами, проблема полягає не лише у технічних характеристиках ракет, а й у політичному контексті.

Вони не демократія, вони підтримували ХАМАС і мають озброєння, здатні досягати території держави Ізраїль. Це основні проблеми та розбіжності, які мають Сполучені Штати з Іраном. Відповідно, ці ризики вони прагнуть усунути - сказав він.

Ядерна угода і її крах

У 2015 році за президентства Барака Обами було підписано Спільний всеосяжний план дій (JCPOA) - угоду між Іраном і групою держав (США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай, росія), яка обмежувала ядерну програму Тегерана в обмін на зняття санкцій.

Однак у 2018 році Дональд Трамп вийшов з угоди, назвавши її "катастрофічною" і такою, що не стримує Іран достатньо жорстко. США відновили масштабні економічні санкції. У відповідь Тегеран поступово відмовився від частини зобов’язань і відновив збагачення урану на рівнях, близьких до військових.

Вбивство Сулеймані і ризик великої війни

У січні 2020 року США ліквідували іранського генерала Касема Сулеймані в результаті авіаудару в Багдаді. Це стало піком напруження: Іран відповів ракетними ударами по базах із американськими військовими в Іраку. Світ тоді опинився за крок від прямого воєнного конфлікту. Попри це, сторони уникнули повномасштабної війни, обмежившись демонстрацією сили.

Чому Трамп говорить про війну

Риторика Трампа базується на кількох ключових факторах:

Ядерна програма Ірану. За оцінками західних розвідок, Тегеран значно скоротив час, необхідний для створення ядерної зброї, якщо ухвалить політичне рішення.

Підтримка проксі-груп. США звинувачують Іран у підтримці збройних угруповань у Лівані, Сирії, Іраку та Ємені, які атакують американські та союзницькі об’єкти.

Близькосхідна безпека. Іран залишається головним стратегічним противником Ізраїлю, ключового союзника США.

Внутрішньополітичний фактор. Жорстка позиція щодо Ірану традиційно підтримується частиною республіканського електорату та демонструє "силове лідерство" на міжнародній арені.

Трамп неодноразово заявляв, що Іран "ніколи не матиме ядерної зброї", і допускав застосування сили, якщо дипломатія не спрацює.

Чи можлива велика війна

Повномасштабна війна між США та Іраном означала б масштабну дестабілізацію всього Близького Сходу: перекриття Ормузької протоки, зростання цін на нафту, втягування Ізраїлю та арабських держав, ризик глобальної економічної турбулентності.

Водночас обидві сторони розуміють високу ціну прямого конфлікту. Тому нинішня ситуація більше нагадує балансування на межі - з використанням санкцій, кібератак, ударів через союзників та демонстративних військових кроків.

Протистояння США та Ірану - це не лише про ядерну програму. Це боротьба за регіональне домінування, безпекову архітектуру Близького Сходу і глобальний вплив. І кожна нова заява про можливу війну є елементом цієї великої геополітичної гри.

УНН поцікавилися у Геннадія Дубова чи може новий удар по Ірану призвести до великої війни, зважаючи на тиск і попередні удари. Експерт скептично оцінює перспективу наземної кампанії.

Наземна війна - ні, тому що це буде дуже важко для американців. Іран - це країна, де живе більше 90 мільйонів людей. Вона велика за територією, це не Ірак навіть. Країна дуже велика, навіть уявити важко, як там воювати - сказав експерт.

Він провів паралель із сучасними війнами та зазначив, що навіть масовані удари не завжди дають стратегічний результат.

Я думаю, що навіть наш досвід свідчить: навіть тисячі засобів ураження, які були по Україні застосовані, вони не представляли катастрофи для нас - відзначив Дубов.

За його словами, навіть якщо йтиметься про удари, це навряд чи означатиме повномасштабну наземну операцію.

Україні треба "вболівати" за мир

В українському контексті, за словами Геннадія Дубова, найважливішим є питання стабільності енергетичних ринків.

За що вболівати українцям у всій цій ситуації? Ну, як би, ніби відповідь ніби очевидна, що варто вболівати за Сполучені Штати. Але насправді, з моєї точки зору, варто вболівати, щоб нічого цього не відбувалося - сказав експерт.

Він наголосив на економічних ризиках для світу та, зокрема, для України, якщо конфлікт у регіоні переросте у повномасштабну війну.

Якщо буде в регіоні повномасштабна війна, то ймовірно буде зупинена Ормузька протока. В регіоні там під 40% нафти, відповідно, це вплине на світовий імпорт - відзначив Дубов.

Експерт підкреслив, що наслідком стане різке зростання цін на нафту і посилення позицій росії.

Це буде означати, що ціна на нафту суттєво зросте, що посилить рф дуже-дуже серйозно і, ймовірно, на дуже тривалий строк - сказав він.

Дубов також звернув увагу на можливий вплив на Китай та глобальні енергетичні потоки.

Навіть якщо Іран припинить постачання нафти до Китайської Народної Республіки, як це зробила Венесуела, китайці будуть заміщувати іранську нафту російською. А враховуючи, що Китай може купити всю російську нафту, це також має значення для наших інтересів. Тому, думаю, що нам потрібен там мир - пояснив експерт.

Протести в Ірані та стійкість режиму

Коментуючи питання масових протестів в Ірані та можливості падіння режиму, Дубов зауважив, що система влади там має значний запас міцності.

Це ісламська республіка. Там є такий фактор, як корпус вартових ісламської революції. Це, по суті, паралельні збройні сили. В них цілі сектори економіки, вони є прислівною частиною режиму, які, звичайно, складно послабити - сказав експерт.

На його думку, режим має інституційні механізми самозбереження, що ускладнює сценарій швидких змін.

Чи варто очікувати війну між США та Іраном найближчим часом

На завершення УНН поцікавилися прогнозом Геннадія Дубова щодо можливих ударів по Ірану найближчим часом.

Хоч ЗМІ говорять про провал переговорів, насправді певний прогрес є, і якщо до цього часу ударів не було, це свідчить про те, що війна зараз використовується скоріше як інструмент тиску. Тому серйозного військового удару найближчим часом я не очікую - сказав він.

Глава МЗС Ірану заявив про прогрес у переговорах зі США щодо ядерної програми в Женеві

Таким чином, за словами Геннадія Дубова, нинішня військова риторика радше виконує функцію тиску в межах переговорного процесу, ніж є передвісником негайної масштабної ескалації.