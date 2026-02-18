Іран пропонує передати збагачений уран росії для примирення зі США - WSJ
Київ • УНН
Іранська делегація під час переговорів зі США в Омані запропонувала передати частину високозбагаченого урану росії та призупинити збагачення на кілька років. Це зроблено для просування ядерних переговорів та уникнення атаки з боку США.
Делегація Ірану під час першого раунду переговорів зі США в Омані, 6 лютого, запропонувала передати частину своїх запасів високозбагаченого урану росії та призупинити процес збагачення на кілька років. Про це повідомляє The Wall Street Journal, інформує УНН.
Деталі
Видання вказує, що іранські чиновники запропонували призупинити збагачення урану, перемістити частину запасів за межі країни та укласти ділові угоди з Вашингтоном, щоб просунути ядерні переговори для запобігання атаки з боку США.
Але питання полягає в тому, чи буде цього достатньо, щоб задовольнити президента Трампа. Трамп, збираючи величезні сили біля узбережжя Ірану, неодноразово заявляв, що хоче угоди, яка позбавить країну її ядерної програми
Автори зазначають, що хоча Іран стверджує, що збагачує уран у мирних цілях, це єдина неядерна країна, яка виробила уран, збагачений на 60%, що близько до 90%, необхідних для створення зброї.
Нагадаємо
Напередодні міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що на переговорах зі США в Женеві досягнуто прогресу, але це не означає, що його країна скоро досягне угоди з Вашингтоном щодо ядерної програми Тегерана.
Очільник МЗС Ірану та голова МАГАТЕ провели зустріч в Женеві напередодні нового раунду ядерних переговорів із США17.02.26, 02:34 • 4288 переглядiв