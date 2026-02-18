$43.170.07
17 лютого, 18:24 • 8664 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 17498 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 22563 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 24520 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 23624 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 22908 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 27091 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 36077 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 47788 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 56353 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Іран пропонує передати збагачений уран росії для примирення зі США - WSJ

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Іранська делегація під час переговорів зі США в Омані запропонувала передати частину високозбагаченого урану росії та призупинити збагачення на кілька років. Це зроблено для просування ядерних переговорів та уникнення атаки з боку США.

Іран пропонує передати збагачений уран росії для примирення зі США - WSJ

Делегація Ірану під час першого раунду переговорів зі США в Омані, 6 лютого, запропонувала передати частину своїх запасів високозбагаченого урану росії та призупинити процес збагачення на кілька років. Про це повідомляє The Wall Street Journal, інформує УНН.

Деталі

Видання вказує, що іранські чиновники запропонували призупинити збагачення урану, перемістити частину запасів за межі країни та укласти ділові угоди з Вашингтоном, щоб просунути ядерні переговори для запобігання атаки з боку США.

Але питання полягає в тому, чи буде цього достатньо, щоб задовольнити президента Трампа. Трамп, збираючи величезні сили біля узбережжя Ірану, неодноразово заявляв, що хоче угоди, яка позбавить країну її ядерної програми

- йдеться у статті.

Автори зазначають, що хоча Іран стверджує, що збагачує уран у мирних цілях, це єдина неядерна країна, яка виробила уран, збагачений на 60%, що близько до 90%, необхідних для створення зброї.

Нагадаємо

Напередодні міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що на переговорах зі США в Женеві досягнуто прогресу, але це не означає, що його країна скоро досягне угоди з Вашингтоном щодо ядерної програми Тегерана.

Очільник МЗС Ірану та голова МАГАТЕ провели зустріч в Женеві напередодні нового раунду ядерних переговорів із США17.02.26, 02:34 • 4288 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Женева
Вашингтон
Тегеран
Оман
Сполучені Штати Америки
Іран