Глава МЗС Ірану заявив про прогрес у переговорах зі США щодо ядерної програми в Женеві
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив про прогрес на переговорах зі США в Женеві, але угода щодо ядерної програми Тегерана ще не близька. Обидві сторони мають питання, над якими потрібно працювати, хоча дискусії були серйозними та конструктивними.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що на переговорах зі США в Женеві досягнуто прогресу, але це не означає, що його країна скоро досягне угоди з Вашингтоном щодо ядерної програми Тегерана. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
Деталі
За словами Аракчі, в обох сторін ще є питання, над якими належить працювати.
Можу сказати, що порівняно з попереднім раундом ми провели дуже серйозні дискусії, і панувала конструктивна атмосфера, в якій ми обмінялися думками. Ці ідеї було обговорено, і ми дійшли деяких угод і деяких основних принципів. І на основі цих принципів ми зрештою підготуємо проєкт документа
Він висловив сподівання, що цього вдастся досягти, і додав, що "коли ми дійдемо до етапу підготовки проєкту документа, процес, природно, сповільниться".
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі 16 лютого в Женеві. Зустріч відбулася напередодні другого раунду переговорів між Тегераном і Вашингтоном.
