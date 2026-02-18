$43.170.07
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 14737 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 20525 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 22525 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 22487 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 22271 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 26549 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 35677 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 47309 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 55875 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Глава МЗС Ірану заявив про прогрес у переговорах зі США щодо ядерної програми в Женеві

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив про прогрес на переговорах зі США в Женеві, але угода щодо ядерної програми Тегерана ще не близька. Обидві сторони мають питання, над якими потрібно працювати, хоча дискусії були серйозними та конструктивними.

Глава МЗС Ірану заявив про прогрес у переговорах зі США щодо ядерної програми в Женеві

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що на переговорах зі США в Женеві досягнуто прогресу, але це не означає, що його країна скоро досягне угоди з Вашингтоном щодо ядерної програми Тегерана. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

За словами Аракчі, в обох сторін ще є питання, над якими належить працювати.

Можу сказати, що порівняно з попереднім раундом ми провели дуже серйозні дискусії, і панувала конструктивна атмосфера, в якій ми обмінялися думками. Ці ідеї було обговорено, і ми дійшли деяких угод і деяких основних принципів. І на основі цих принципів ми зрештою підготуємо проєкт документа

- заявив глава МЗС Ірану.

Він висловив сподівання, що цього вдастся досягти, і додав, що "коли ми дійдемо до етапу підготовки проєкту документа, процес, природно, сповільниться".

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі 16 лютого в Женеві. Зустріч відбулася напередодні другого раунду переговорів між Тегераном і Вашингтоном.

Нетаньягу вимагає повного демонтажу ядерної інфраструктури Ірану в межах нової угоди16.02.26, 06:26 • 4504 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Женева
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран