Нетаньягу вимагає повного демонтажу ядерної інфраструктури Ірану в межах нової угоди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час виступу на Конференції президентів американських єврейських організацій заявив про необхідність безкомпромісного підходу до ядерної програми Тегерана. Він наголосив, що будь-яка домовленість між США та Іраном має передбачати не просто призупинення збагачення урану, а ліквідацію всього обладнання та потужностей, які дозволяють проводити такий процес. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Біньямін Нетаньягу висловив скептицизм щодо готовності Ірану дотримуватися будь-яких зобов'язань, нагадавши президенту Дональду Трампу про минулий досвід порушень з боку Тегерана. За словами ізраїльського лідера, ключовими елементами "хорошої угоди" мають бути повне вивезення збагаченого матеріалу за межі країни та фізичне знищення центрифуг.

Трамп та Нетаньягу погодили стратегію максимального тиску на нафтовий експорт Ірану

Не буде жодних можливостей для збагачення – не зупинення процесу збагачення, а демонтаж обладнання та інфраструктури, яка дозволяє збагачувати в першу чергу