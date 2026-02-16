Нетаньягу вимагає повного демонтажу ядерної інфраструктури Ірану в межах нової угоди
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вимагає ліквідації всього обладнання для збагачення урану в Ірані. Він також запропонував скоротити військову допомогу США до нуля, переходячи до партнерства.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час виступу на Конференції президентів американських єврейських організацій заявив про необхідність безкомпромісного підходу до ядерної програми Тегерана. Він наголосив, що будь-яка домовленість між США та Іраном має передбачати не просто призупинення збагачення урану, а ліквідацію всього обладнання та потужностей, які дозволяють проводити такий процес. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Біньямін Нетаньягу висловив скептицизм щодо готовності Ірану дотримуватися будь-яких зобов'язань, нагадавши президенту Дональду Трампу про минулий досвід порушень з боку Тегерана. За словами ізраїльського лідера, ключовими елементами "хорошої угоди" мають бути повне вивезення збагаченого матеріалу за межі країни та фізичне знищення центрифуг.
Трамп та Нетаньягу погодили стратегію максимального тиску на нафтовий експорт Ірану15.02.26, 02:01 • 8156 переглядiв
Не буде жодних можливостей для збагачення – не зупинення процесу збагачення, а демонтаж обладнання та інфраструктури, яка дозволяє збагачувати в першу чергу
Газа та перехід від фінансової допомоги США до партнерства
Торкаючись ситуації в Секторі Гази, прем'єр-міністр зазначив, що Армія оборони Ізраїлю вже знищила 150 кілометрів підземних тунелів із орієнтовних 500 кілометрів мережі ХАМАС. Він підтвердив намір "завершити роботу" до повної ліквідації загрози, попри міжнародний тиск щодо припинення вогню. Крім того, Нетаньягу висунув амбітну пропозицію поступово скоротити військову допомогу від США до нуля протягом наступних 10 років, пояснюючи це зростанням індійської та ізраїльської економік і бажанням перевести відносини з Вашингтоном у формат рівноправного стратегічного партнерства.
Трамп заявив Нетаньягу, що підтримає ізраїльські удари по Ірану - ЗМІ15.02.26, 20:17 • 5812 переглядiв