Нетаньягу вимагає повного демонтажу ядерної інфраструктури Ірану в межах нової угоди

00:16 • 5668 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 13082 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 34388 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 35906 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 30977 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 29945 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 69545 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 50436 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 44506 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 34373 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський оголосив про запровадження спортивних санкцій після скандалу на Олімпіаді15 лютого, 18:34 • 6424 перегляди
МЗС України закликало до бойкоту Міжнародної премії ЮНЕСКО-росія ім. Менделєєва 15 лютого, 18:47 • 5416 перегляди
Китай таємно будує ядерні об'єкти у віддалених гірських долинах - NYTPhoto15 лютого, 19:10 • 13968 перегляди
Угорщина та Словаччина вимагають від Хорватії відкриття альтернативного маршруту для транзиту нафти з рф в обхід України15 лютого, 21:02 • 6228 перегляди
У бєлгородській області зафіксували масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованого обстрілуVideo15 лютого, 22:26 • 5886 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 34374 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 100088 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 158019 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 88962 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 105342 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Віктор Орбан
Сем Альтман
Сполучені Штати Америки
Україна
Китай
Вашингтон
Німеччина
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти01:45 • 1462 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 17414 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 25874 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 24569 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 27443 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Brent
Золото
Нетаньягу вимагає повного демонтажу ядерної інфраструктури Ірану в межах нової угоди

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вимагає ліквідації всього обладнання для збагачення урану в Ірані. Він також запропонував скоротити військову допомогу США до нуля, переходячи до партнерства.

Нетаньягу вимагає повного демонтажу ядерної інфраструктури Ірану в межах нової угоди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час виступу на Конференції президентів американських єврейських організацій заявив про необхідність безкомпромісного підходу до ядерної програми Тегерана. Він наголосив, що будь-яка домовленість між США та Іраном має передбачати не просто призупинення збагачення урану, а ліквідацію всього обладнання та потужностей, які дозволяють проводити такий процес. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Біньямін Нетаньягу висловив скептицизм щодо готовності Ірану дотримуватися будь-яких зобов'язань, нагадавши президенту Дональду Трампу про минулий досвід порушень з боку Тегерана. За словами ізраїльського лідера, ключовими елементами "хорошої угоди" мають бути повне вивезення збагаченого матеріалу за межі країни та фізичне знищення центрифуг.

Трамп та Нетаньягу погодили стратегію максимального тиску на нафтовий експорт Ірану15.02.26, 02:01 • 8156 переглядiв

Не буде жодних можливостей для збагачення – не зупинення процесу збагачення, а демонтаж обладнання та інфраструктури, яка дозволяє збагачувати в першу чергу

– підкреслив Нетаньягу.

Газа та перехід від фінансової допомоги США до партнерства

Торкаючись ситуації в Секторі Гази, прем'єр-міністр зазначив, що Армія оборони Ізраїлю вже знищила 150 кілометрів підземних тунелів із орієнтовних 500 кілометрів мережі ХАМАС. Він підтвердив намір "завершити роботу" до повної ліквідації загрози, попри міжнародний тиск щодо припинення вогню. Крім того, Нетаньягу висунув амбітну пропозицію поступово скоротити військову допомогу від США до нуля протягом наступних 10 років, пояснюючи це зростанням індійської та ізраїльської економік і бажанням перевести відносини з Вашингтоном у формат рівноправного стратегічного партнерства.

Трамп заявив Нетаньягу, що підтримає ізраїльські удари по Ірану - ЗМІ15.02.26, 20:17 • 5812 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Ізраїль
Дональд Трамп
Індія
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Іран