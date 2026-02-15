Трамп заявив Нетаньягу, що підтримає ізраїльські удари по Ірану - ЗМІ

$42.990.00
51.030.00
ukenru
Ексклюзив
14:11 • 15190 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 20624 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 19148 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 20563 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 55207 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 43529 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 39591 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 31432 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 29992 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 25134 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
4.1м/с
93%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кіт Палмерстон, колишній головний мишолов МЗС Британії, помер на Бермудських островахVideo15 лютого, 09:03 • 9030 перегляди
Офіцер ЗСУ зробив пропозицію фристайлістці Катерині Коцар після її виходу в фінал Олімпійських ігор15 лютого, 09:30 • 11104 перегляди
Обама відреагував на расистське відео Трампа, де його з дружиною зобразили мавпами15 лютого, 10:10 • 15784 перегляди
ЄС має визначити свої ключові вимоги до рф перед початком мирних переговорів - Каллас15 лютого, 11:01 • 11123 перегляди
У торговому центрі Харкова чоловік зірвався з непрацюючого ескалатора15 лютого, 11:38 • 7468 перегляди
Публікації
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
14:11 • 15190 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 91957 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 149464 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 82061 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 98493 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Марко Рубіо
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 13024 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 21537 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 20536 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 23601 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 48119 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Техніка
Опалення
The Guardian
Соціальна мережа

Трамп заявив Нетаньягу, що підтримає ізраїльські удари по Ірану - ЗМІ

Київ • УНН

 • 542 перегляди

Трамп повідомив Нетаньягу про підтримку ізраїльських ударів по Ірану, якщо не буде угоди з Тегераном. США розглядають варіанти допомоги, включаючи дозаправку та дозволи на проліт.

Трамп заявив Нетаньягу, що підтримає ізраїльські удари по Ірану - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп повідомив прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу під час зустрічі в Мар-а-Лаго у грудні, що він підтримуватиме ізраїльські удари по баллистичній програмі Ірану, якщо угода між Вашингтоном і Тегераном не буде досягнута. Про це повідомляє CBS News з посиланням на джерела, пише УНН.

Деталі

За даними джерел в американських військових та розвідувальних колах, США зосереджувалися не стільки на тому, чи може Ізраїль діяти, скільки на тому, як Вашингтон міг би допомогти з ударами по Ірану. Серед варіантів –  забезпечення дозаправки ізраїльських літаків у повітрі та делікатне питання отримання дозволу на проліт від країн, що знаходяться вздовж потенційного маршруту.

Незрозуміло, які країни нададуть дозвіл на проліт США для заправки ізраїльських літаків для потенційного удару. Йорданія, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати публічно заявили, що не дозволять використовувати свій повітряний простір для будь-яких ударів по Ірану або іранських ударів

- підкреслює видання.

Ці обговорення всередині апарату національної безпеки збіглися з демонстрацією сили з боку Сполучених Штатів щодо Тегерану.

У четвер стало відомо, що другий американський авіаносець, USS Gerald R. Ford, та його флотилія військових кораблів будуть відправлені на Близький Схід.

США заявили про захоплення Veronica III, який перевозив підсанкційну нафту15.02.26, 16:26 • 4158 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Сутички
Ізраїль
Йорданія
Дональд Трамп
Саудівська Аравія
Беньямін Нетаньягу
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки
Іран