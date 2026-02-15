Трамп заявив Нетаньягу, що підтримає ізраїльські удари по Ірану - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп повідомив прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу під час зустрічі в Мар-а-Лаго у грудні, що він підтримуватиме ізраїльські удари по баллистичній програмі Ірану, якщо угода між Вашингтоном і Тегераном не буде досягнута. Про це повідомляє CBS News з посиланням на джерела, пише УНН.

Деталі

За даними джерел в американських військових та розвідувальних колах, США зосереджувалися не стільки на тому, чи може Ізраїль діяти, скільки на тому, як Вашингтон міг би допомогти з ударами по Ірану. Серед варіантів – забезпечення дозаправки ізраїльських літаків у повітрі та делікатне питання отримання дозволу на проліт від країн, що знаходяться вздовж потенційного маршруту.

Незрозуміло, які країни нададуть дозвіл на проліт США для заправки ізраїльських літаків для потенційного удару. Йорданія, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати публічно заявили, що не дозволять використовувати свій повітряний простір для будь-яких ударів по Ірану або іранських ударів - підкреслює видання.

Ці обговорення всередині апарату національної безпеки збіглися з демонстрацією сили з боку Сполучених Штатів щодо Тегерану.

У четвер стало відомо, що другий американський авіаносець, USS Gerald R. Ford, та його флотилія військових кораблів будуть відправлені на Близький Схід.

США заявили про захоплення Veronica III, який перевозив підсанкційну нафту