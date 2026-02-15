США заявили про захоплення Veronica III, який перевозив підсанкційну нафту
Київ • УНН
Індо-Тихоокеанське командування ЗС США перехопило танкер Veronica III під прапором Панами, який перевозив іранську нафту в обхід санкцій. Судно відстежували від Карибського моря до Індійського океану.
Танкер Veronica III зареєстрований під прапором Панами. При цьому останній сигнал його автоматичної ідентифікаційної системи зафіксували понад два місяці тому.
Індо-Тихоокеанське командування Збройних сил США перехопило нафтовий танкер Veronica III, який, за даними американської сторони, перевозив іранську нафту в обхід санкцій. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційну сторінку Міністерства оборони США в соцмережі X.
Деталі
За інформацією профільного міністерства, судно перебувало у санкційному списку та намагалося уникнути контролю, порушивши так званий карантин, запроваджений адміністрацією президента Дональда Трампа щодо суден, пов’язаних із постачанням підсанкційної нафти.
У Пентагоні зазначили, що танкер відстежували протягом тривалого часу: його "вели" від району Карибського моря до Індійського океану. Після встановлення точного місцеперебування американські військові здійснили операцію з перехоплення.
За попередніми даними, судно зупинили без застосування сили та без серйозних інцидентів, після чого на його борт висадилися представники США.
Відомо, що Veronica III ходить під прапором Панами. Останній сигнал автоматичної ідентифікаційної системи (AIS) судно передавало понад два місяці тому.
У Вашингтоні підкреслюють, що така операція — частина ширшої стратегії з контролю за морськими перевезеннями нафти, які, на думку США, можуть використовуватися для обходу міжнародних санкцій.
Зауважимо, що офіційної реакції Ірану на момент публікації не надходило.
Нагадаємо
Трамп та Нетаньягу погодили стратегію максимального тиску на нафтовий експорт Ірану. Основний удар планується спрямувати на іранський експорт нафти до Китаю, що є головним джерелом доходів ісламської республіки, з метою змусити режим піти на суттєві поступки в ядерній програмі.