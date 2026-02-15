США заявили про захоплення Veronica III, який перевозив підсанкційну нафту

$42.990.00
51.030.00
ukenru
Ексклюзив
14:11 • 1154 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
11:51 • 9036 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
10:18 • 12772 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
09:15 • 14794 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 34382 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 32132 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 35596 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 29560 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 28202 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 24030 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.6м/с
92%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Диверсанти руху "АТЕШ" вивели з ладу магістральний електровоз у російському місті орелVideo15 лютого, 04:35 • 7906 перегляди
Авіакомпанії скасовують рейси до Парижа через снігопад та ожеледицю15 лютого, 05:59 • 10700 перегляди
Ворог масовано атакував Одещину, пошкоджено залізничну інфраструктуруPhoto15 лютого, 06:55 • 10001 перегляди
Офіцер ЗСУ зробив пропозицію фристайлістці Катерині Коцар після її виходу в фінал Олімпійських ігор09:30 • 5164 перегляди
Обама відреагував на расистське відео Трампа, де його з дружиною зобразили мавпами10:10 • 11475 перегляди
Публікації
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
14:11 • 1140 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 87356 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 143558 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 78561 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 95200 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Марко Рубіо
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Мюнхен
Крим
Франція
Реклама
УНН Lite
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 11014 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 19631 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 18792 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 21965 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 46167 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
The Guardian
Соціальна мережа
Опалення

США заявили про захоплення Veronica III, який перевозив підсанкційну нафту

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Індо-Тихоокеанське командування ЗС США перехопило танкер Veronica III під прапором Панами, який перевозив іранську нафту в обхід санкцій. Судно відстежували від Карибського моря до Індійського океану.

США заявили про захоплення Veronica III, який перевозив підсанкційну нафту

Танкер Veronica III зареєстрований під прапором Панами. При цьому останній сигнал його автоматичної ідентифікаційної системи зафіксували понад два місяці тому.

Індо-Тихоокеанське командування Збройних сил США перехопило нафтовий танкер Veronica III, який, за даними американської сторони, перевозив іранську нафту в обхід санкцій. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційну сторінку Міністерства оборони США в соцмережі X.

Деталі

За інформацією профільного міністерства, судно перебувало у санкційному списку та намагалося уникнути контролю, порушивши так званий карантин, запроваджений адміністрацією президента Дональда Трампа щодо суден, пов’язаних із постачанням підсанкційної нафти.

У Пентагоні зазначили, що танкер відстежували протягом тривалого часу: його "вели" від району Карибського моря до Індійського океану. Після встановлення точного місцеперебування американські військові здійснили операцію з перехоплення.

За попередніми даними, судно зупинили без застосування сили та без серйозних інцидентів, після чого на його борт висадилися представники США.

Відомо, що Veronica III ходить під прапором Панами. Останній сигнал автоматичної ідентифікаційної системи (AIS) судно передавало понад два місяці тому.

У Вашингтоні підкреслюють, що така операція — частина ширшої стратегії з контролю за морськими перевезеннями нафти, які, на думку США, можуть використовуватися для обходу міжнародних санкцій.

Зауважимо, що офіційної реакції Ірану на момент публікації не надходило.

Нагадаємо

Трамп та Нетаньягу погодили стратегію максимального тиску на нафтовий експорт Ірану. Основний удар планується спрямувати на іранський експорт нафти до Китаю, що є головним джерелом доходів ісламської республіки, з метою змусити режим піти на суттєві поступки в ядерній програмі.

Олександра Василенко

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Санкції
Енергетика
Панама
Міністерство оборони США
Вашингтон
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран