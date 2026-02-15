США заявили о захвате Veronica III, перевозившего подсанкционную нефть
Киев • УНН
Индо-Тихоокеанское командование ВС США перехватило танкер Veronica III под флагом Панамы, который перевозил иранскую нефть в обход санкций. Судно отслеживали от Карибского моря до Индийского океана.
Танкер Veronica III зарегистрирован под флагом Панамы. При этом последний сигнал его автоматической идентификационной системы зафиксировали более двух месяцев назад.
Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США перехватило нефтяной танкер Veronica III, который, по данным американской стороны, перевозил иранскую нефть в обход санкций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу Министерства обороны США в соцсети X.
Детали
По информации профильного министерства, судно находилось в санкционном списке и пыталось избежать контроля, нарушив так называемый карантин, введенный администрацией президента Дональда Трампа в отношении судов, связанных с поставками подсанкционной нефти.
В Пентагоне отметили, что танкер отслеживали в течение длительного времени: его "вели" от района Карибского моря до Индийского океана. После установления точного местонахождения американские военные осуществили операцию по перехвату.
По предварительным данным, судно остановили без применения силы и без серьезных инцидентов, после чего на его борт высадились представители США.
Известно, что Veronica III ходит под флагом Панамы. Последний сигнал автоматической идентификационной системы (AIS) судно передавало более двух месяцев назад.
В Вашингтоне подчеркивают, что такая операция — часть более широкой стратегии по контролю за морскими перевозками нефти, которые, по мнению США, могут использоваться для обхода международных санкций.
Отметим, что официальной реакции Ирана на момент публикации не поступало.
Напомним
Трамп и Нетаньяху согласовали стратегию максимального давления на нефтяной экспорт Ирана. Основной удар планируется направить на иранский экспорт нефти в Китай, что является главным источником доходов исламской республики, с целью заставить режим пойти на существенные уступки в ядерной программе.