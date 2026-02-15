США заявили о захвате Veronica III, перевозившего подсанкционную нефть

$42.990.00
51.030.00
ukenru
Эксклюзив
14:11 • 1466 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
11:51 • 9316 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
10:18 • 12849 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
09:15 • 14853 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 34619 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 32263 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 35634 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 29583 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 28219 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 24045 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.6м/с
92%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Диверсанты движения "АТЕШ" вывели из строя магистральный электровоз в российском городе ОрёлVideo15 февраля, 04:35 • 8024 просмотра
Авиакомпании отменяют рейсы в Париж из-за снегопада и гололеда15 февраля, 05:59 • 10769 просмотра
Враг массированно атаковал Одесскую область, повреждена железнодорожная инфраструктураPhoto15 февраля, 06:55 • 10074 просмотра
Офицер ВСУ сделал предложение фристайлистке Екатерине Коцар после ее выхода в финал Олимпийских игр09:30 • 5252 просмотра
Обама отреагировал на расистское видео Трампа, где его с женой изобразили обезьянами10:10 • 11565 просмотра
публикации
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
14:11 • 1468 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 87400 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 143620 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 78591 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 95230 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Марко Рубио
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Мюнхен
Крым
Франция
Реклама
УНН Lite
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 11037 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 19655 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 18814 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 21987 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 46191 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Хранитель
Социальная сеть
Отопление

США заявили о захвате Veronica III, перевозившего подсанкционную нефть

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Индо-Тихоокеанское командование ВС США перехватило танкер Veronica III под флагом Панамы, который перевозил иранскую нефть в обход санкций. Судно отслеживали от Карибского моря до Индийского океана.

США заявили о захвате Veronica III, перевозившего подсанкционную нефть

Танкер Veronica III зарегистрирован под флагом Панамы. При этом последний сигнал его автоматической идентификационной системы зафиксировали более двух месяцев назад.

Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США перехватило нефтяной танкер Veronica III, который, по данным американской стороны, перевозил иранскую нефть в обход санкций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу Министерства обороны США в соцсети X.

Детали

По информации профильного министерства, судно находилось в санкционном списке и пыталось избежать контроля, нарушив так называемый карантин, введенный администрацией президента Дональда Трампа в отношении судов, связанных с поставками подсанкционной нефти.

В Пентагоне отметили, что танкер отслеживали в течение длительного времени: его "вели" от района Карибского моря до Индийского океана. После установления точного местонахождения американские военные осуществили операцию по перехвату.

По предварительным данным, судно остановили без применения силы и без серьезных инцидентов, после чего на его борт высадились представители США.

Известно, что Veronica III ходит под флагом Панамы. Последний сигнал автоматической идентификационной системы (AIS) судно передавало более двух месяцев назад.

В Вашингтоне подчеркивают, что такая операция — часть более широкой стратегии по контролю за морскими перевозками нефти, которые, по мнению США, могут использоваться для обхода международных санкций.

Отметим, что официальной реакции Ирана на момент публикации не поступало.

Напомним

Трамп и Нетаньяху согласовали стратегию максимального давления на нефтяной экспорт Ирана. Основной удар планируется направить на иранский экспорт нефти в Китай, что является главным источником доходов исламской республики, с целью заставить режим пойти на существенные уступки в ядерной программе.

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Энергетика
Панама
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Вашингтон
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Китай
Соединённые Штаты
Иран