19:48 • 6240 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 14180 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 15877 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 16551 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 17136 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 16977 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 14489 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 14928 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 14889 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14332 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Трамп та Нетаньягу погодили стратегію максимального тиску на нафтовий експорт Ірану

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Трамп та Нетаньягу домовилися посилити економічний тиск на Іран. Метою є скорочення експорту нафти до Китаю, щоб змусити Тегеран піти на поступки в ядерній програмі.

Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу домовилися про посилення економічної облоги Тегерана. Основний удар планується спрямувати на іранський експорт нафти до Китаю, що є головним джерелом доходів ісламської республіки, з метою змусити режим піти на суттєві поступки в ядерній програмі. Про це повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Центральним інструментом нової стратегії став виконавчий указ, підписаний Трампом 6 лютого, який запроваджує безпрецедентний механізм вторинних санкцій. Документ дозволяє запроваджувати тарифи у розмірі до 25% на товари з будь-якої країни, яка продовжує купувати іранську нафту або вести бізнес із Тегераном.

Зустріч Трампа та Нетаньягу завершилася без "остаточного" результату щодо Ірану - ЗМІ11.02.26, 23:03 • 4511 переглядiв

Високопоставлений американський чиновник підтвердив, що обидві сторони погодилися діяти максимально жорстко, щоб позбавити Іран фінансових ресурсів для фінансування проксі-груп та розробки ракет. Проте реалізація цього плану може ускладнити підготовку до запланованого на квітень саміту в Пекіні, оскільки США критично залежать від китайських поставок рідкоземельних магнітів.

Попри спільну мету – недопущення появи ядерної зброї в Ірану – лідери виявили різні погляди на шляхи її досягнення. Дональд Трамп висловив обережний оптимізм щодо можливості укладення нової, більш вигідної для США угоди, заявивши: "Подивимося, чи це можливо. Давайте спробуємо". Водночас Біньямін Нетаньягу залишився скептичним, наголосивши на неможливості довіряти Тегерану навіть у разі підписання будь-яких документів.

Трамп заявив, що на зустрічі з Нетаньягу наполягав на продовженні переговорів США з Іраном11.02.26, 22:42 • 3803 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Санкції
Ізраїль
Пекін
Дональд Трамп
Тегеран
Беньямін Нетаньягу
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран