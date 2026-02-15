Трамп та Нетаньягу погодили стратегію максимального тиску на нафтовий експорт Ірану
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу домовилися про посилення економічної облоги Тегерана. Основний удар планується спрямувати на іранський експорт нафти до Китаю, що є головним джерелом доходів ісламської республіки, з метою змусити режим піти на суттєві поступки в ядерній програмі. Про це повідомляє Axios, пише УНН.
Деталі
Центральним інструментом нової стратегії став виконавчий указ, підписаний Трампом 6 лютого, який запроваджує безпрецедентний механізм вторинних санкцій. Документ дозволяє запроваджувати тарифи у розмірі до 25% на товари з будь-якої країни, яка продовжує купувати іранську нафту або вести бізнес із Тегераном.
Високопоставлений американський чиновник підтвердив, що обидві сторони погодилися діяти максимально жорстко, щоб позбавити Іран фінансових ресурсів для фінансування проксі-груп та розробки ракет. Проте реалізація цього плану може ускладнити підготовку до запланованого на квітень саміту в Пекіні, оскільки США критично залежать від китайських поставок рідкоземельних магнітів.
Попри спільну мету – недопущення появи ядерної зброї в Ірану – лідери виявили різні погляди на шляхи її досягнення. Дональд Трамп висловив обережний оптимізм щодо можливості укладення нової, більш вигідної для США угоди, заявивши: "Подивимося, чи це можливо. Давайте спробуємо". Водночас Біньямін Нетаньягу залишився скептичним, наголосивши на неможливості довіряти Тегерану навіть у разі підписання будь-яких документів.
