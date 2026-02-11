Трамп заявив, що на зустрічі з Нетаньягу наполягав на продовженні переговорів США з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху наполягав на продовженні переговорів з Іраном, оскільки Сполучені Штати прагнуть ядерної угоди з Тегераном, передає УНН.

"Це була дуже хороша зустріч, чудові стосунки між нашими двома країнами продовжуються", — написав Трамп у соціальних мережах.

"Нічого певного досягнуто не було, крім того, що я наполіг на продовженні переговорів з Іраном, щоб з'ясувати, чи можна укласти угоду", - додав президент США.

Нагадаємо

Раніше ЗМІ повідомляли, що ізраїльська сторона побоюється, що адміністрація Трампа може піти на поступки Ірану в обмін на швидку "дипломатичну перемогу". Очікувалось, що під час візиту Нетаньягу представить розвідувальні дані щодо розвитку іранських балістичних технологій та активності проіранських угруповань у регіоні, щоб обґрунтувати необхідність максимального тиску на Тегеран.