Ексклюзив
19:42 • 2440 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
17:25 • 6952 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
17:07 • 9374 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
16:28 • 10235 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 12714 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 20264 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 16264 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 20250 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 32277 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 24471 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Трамп заявив, що на зустрічі з Нетаньягу наполягав на продовженні переговорів США з Іраном

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху наполягав на продовженні переговорів з Іраном. США прагнуть ядерної угоди з Тегераном.

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху наполягав на продовженні переговорів з Іраном, оскільки Сполучені Штати прагнуть ядерної угоди з Тегераном, передає УНН.

"Це була дуже хороша зустріч, чудові стосунки між нашими двома країнами продовжуються", — написав Трамп у соціальних мережах.

"Нічого певного досягнуто не було, крім того, що я наполіг на продовженні переговорів з Іраном, щоб з'ясувати, чи можна укласти угоду", - додав президент США.

