Трамп заявил, что на встрече с Нетаньяху настаивал на продолжении переговоров США с Ираном

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху настаивал на продолжении переговоров с Ираном. США стремятся к ядерной сделке с Тегераном.

Антонина Туманова

