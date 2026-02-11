Трамп заявил, что на встрече с Нетаньяху настаивал на продолжении переговоров США с Ираном
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху настаивал на продолжении переговоров с Ираном, поскольку Соединенные Штаты стремятся к ядерной сделке с Тегераном, передает УНН.
"Это была очень хорошая встреча, прекрасные отношения между нашими двумя странами продолжаются", — написал Трамп в социальных сетях.
"Ничего определенного достигнуто не было, кроме того, что я настоял на продолжении переговоров с Ираном, чтобы выяснить, можно ли заключить сделку", - добавил президент США.
Напомним
Ранее СМИ сообщали, что израильская сторона опасается, что администрация Трампа может пойти на уступки Ирану в обмен на быструю "дипломатическую победу". Ожидалось, что во время визита Нетаньяху представит разведывательные данные о развитии иранских баллистических технологий и активности проиранских группировок в регионе, чтобы обосновать необходимость максимального давления на Тегеран.