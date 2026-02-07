Визит Нетаньяху в Вашингтон: Израиль потребует более жестких условий для сделки с Ираном

$43.140.00
50.900.00
ukenru
17:17 • 3048 просмотра
Энергосистема на грани: в Киеве и области разворачивают дополнительные пункты поддержки из-за критического дефицита света – Минэнерго
7 февраля, 13:35 • 11158 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 16489 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 16662 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 21424 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 33866 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 46132 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 40829 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 31370 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 45877 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2.2м/с
89%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Билецкий: Возвращение 200 тысяч военных из СОЧ изменило бы ситуацию на фронте на 180 градусов7 февраля, 09:54 • 9034 просмотра
Каждый день россия может выбрать настоящую дипломатию, но выбирает новые удары: Зеленский о ночной атаке 7 февраляVideo7 февраля, 10:07 • 8122 просмотра
США предлагают завершить войну до начала лета - Зеленский7 февраля, 10:44 • 4300 просмотра
Зеленский: США предложили поддержать инициативу по деэскалации в отношении энергетики - россия пока не подтвердила7 февраля, 10:53 • 5552 просмотра
Разведка раскрыла попытку россии заключить сделку с США на 12 трлн долларов: Зеленский рассказал о "пакете дмитриева"7 февраля, 11:57 • 7758 просмотра
публикации
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 24717 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 45877 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 41340 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 43392 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 55754 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Денис Шмыгаль
Антонио Таяни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Европа
Винница
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 14564 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 28689 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 31009 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 39950 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 43033 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136

Визит Нетаньяху в Вашингтон: Израиль потребует более жестких условий для сделки с Ираном

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 11 февраля встретится с президентом США Дональдом Трампом. Ключевой темой станет ядерная программа Тегерана и недавние контакты между Вашингтоном и Ираном, вызывающие обеспокоенность израильского руководства.

Визит Нетаньяху в Вашингтон: Израиль потребует более жестких условий для сделки с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в следующую среду, 11 февраля, посетит США для встречи с президентом Дональдом Трампом. Ключевой темой переговоров станет ядерная программа Тегерана и недавние непрямые контакты между Вашингтоном и Ираном в Омане, которые вызывают обеспокоенность израильского руководства. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Канцелярия израильского премьера официально подтвердила визит на фоне новостей о позитивной динамике диалога в Маскате. По данным дипломатических источников, во время встреч в Омане иранская сторона категорически отказалась обсуждать свой ракетный арсенал, настаивая исключительно на праве обогащать уран. Тегеран стремится закрепить статус ядерной державы, что Израиль считает прямой угрозой своей безопасности.

Нетаньяху отклонил просьбу Белого дома об участии президента Израиля Герцога в Совете мира - Axios25.01.26, 10:17 • 9172 просмотра

Нетаньяху планирует убедить Трампа расширить повестку дня будущих раундов переговоров.

Премьер-министр считает, что любые переговоры должны включать ограничения на баллистические ракеты и прекращение поддержки иранской оси

– подчеркнули в офисе главы израильского правительства.

Тель-Авив настаивает, что без решения вопроса ракетных возможностей Ирана любое соглашение будет неполным.

Седьмая встреча лидеров и перенос дат

Предстоящая встреча станет уже седьмым личным разговором Нетаньяху и Трампа с момента возвращения последнего в Белый дом в январе прошлого года. Примечательно, что визит был срочно перенесен с 18 февраля на более ранний срок. Представитель премьер-министра не предоставил официальных разъяснений относительно изменения графика, однако аналитики связывают это с желанием Израиля вмешаться в переговорный процесс до того, как Вашингтон и Тегеран достигнут конкретных договоренностей.

Иран угрожает ударом по Израилю на фоне подготовки США к военной операции31.01.26, 13:24 • 16455 просмотров

Израильская сторона опасается, что администрация Трампа может пойти на уступки Ирану в обмен на быструю "дипломатическую победу". Во время визита Нетаньяху представит разведывательные данные о развитии иранских баллистических технологий и активности проиранских группировок в регионе, чтобы обосновать необходимость максимального давления на Тегеран. 

Нетаньяху присоединится к Совету мира Трампа, который может заменить ООН21.01.26, 11:53 • 3626 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Израиль
Reuters
Мускат
Дональд Трамп
Тегеран
Оман
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Иран
Тель-Авив