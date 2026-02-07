Визит Нетаньяху в Вашингтон: Израиль потребует более жестких условий для сделки с Ираном
Киев • УНН
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 11 февраля встретится с президентом США Дональдом Трампом. Ключевой темой станет ядерная программа Тегерана и недавние контакты между Вашингтоном и Ираном, вызывающие обеспокоенность израильского руководства.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в следующую среду, 11 февраля, посетит США для встречи с президентом Дональдом Трампом. Ключевой темой переговоров станет ядерная программа Тегерана и недавние непрямые контакты между Вашингтоном и Ираном в Омане, которые вызывают обеспокоенность израильского руководства. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Канцелярия израильского премьера официально подтвердила визит на фоне новостей о позитивной динамике диалога в Маскате. По данным дипломатических источников, во время встреч в Омане иранская сторона категорически отказалась обсуждать свой ракетный арсенал, настаивая исключительно на праве обогащать уран. Тегеран стремится закрепить статус ядерной державы, что Израиль считает прямой угрозой своей безопасности.
Нетаньяху отклонил просьбу Белого дома об участии президента Израиля Герцога в Совете мира - Axios25.01.26, 10:17 • 9172 просмотра
Нетаньяху планирует убедить Трампа расширить повестку дня будущих раундов переговоров.
Премьер-министр считает, что любые переговоры должны включать ограничения на баллистические ракеты и прекращение поддержки иранской оси
Тель-Авив настаивает, что без решения вопроса ракетных возможностей Ирана любое соглашение будет неполным.
Седьмая встреча лидеров и перенос дат
Предстоящая встреча станет уже седьмым личным разговором Нетаньяху и Трампа с момента возвращения последнего в Белый дом в январе прошлого года. Примечательно, что визит был срочно перенесен с 18 февраля на более ранний срок. Представитель премьер-министра не предоставил официальных разъяснений относительно изменения графика, однако аналитики связывают это с желанием Израиля вмешаться в переговорный процесс до того, как Вашингтон и Тегеран достигнут конкретных договоренностей.
Иран угрожает ударом по Израилю на фоне подготовки США к военной операции31.01.26, 13:24 • 16455 просмотров
Израильская сторона опасается, что администрация Трампа может пойти на уступки Ирану в обмен на быструю "дипломатическую победу". Во время визита Нетаньяху представит разведывательные данные о развитии иранских баллистических технологий и активности проиранских группировок в регионе, чтобы обосновать необходимость максимального давления на Тегеран.
Нетаньяху присоединится к Совету мира Трампа, который может заменить ООН21.01.26, 11:53 • 3626 просмотров