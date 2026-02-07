Візит Нетаньягу до Вашингтона: Ізраїль вимагатиме жорсткіших умов для угоди з Іраном
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 11 лютого зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Ключовою темою стане ядерна програма Тегерана та нещодавні контакти між Вашингтоном та Іраном, що викликають занепокоєння ізраїльського керівництва.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наступної середи, 11 лютого, відвідає США для зустрічі з президентом Дональдом Трампом. Ключовою темою переговорів стане ядерна програма Тегерана та нещодавні непрямі контакти між Вашингтоном та Іраном в Омані, які викликають занепокоєння ізраїльського керівництва. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Канцелярія ізраїльського прем'єра офіційно підтвердила візит на тлі новин про позитивну динаміку діалогу в Маскаті. За даними дипломатичних джерел, під час зустрічей в Омані іранська сторона категорично відмовилася обговорювати свій ракетний арсенал, наполягаючи виключно на праві збагачувати уран. Тегеран прагне закріпити статус ядерної держави, що Ізраїль вважає прямою загрозою своїй безпеці.
Нетаньягу відхилив прохання Білого дому щодо участі президента Ізраїлю Герцога в Раді миру - Axios25.01.26, 10:17 • 9172 перегляди
Нетаньягу планує переконати Трампа розширити порядок денний майбутніх раундів переговорів.
Прем'єр-міністр вважає, що будь-які переговори повинні включати обмеження на балістичні ракети та припинення підтримки іранської осі
Тель-Авів наполягає, що без вирішення питання ракетних можливостей Ірану будь-яка угода буде неповною.
Сьома зустріч лідерів та перенесення дат
Майбутня зустріч стане вже сьомою особистою розмовою Нетаньягу та Трампа з моменту повернення останнього до Білого дому у січні минулого року. Прикметно, що візит був терміново перенесений з 18 лютого на більш ранній термін. Речник прем'єр-міністра не надав офіційних роз'яснень щодо зміни графіка, проте аналітики пов'язують це з бажанням Ізраїлю втрутитися в переговорний процес до того, як Вашингтон та Тегеран досягнуть конкретних домовленостей.
Іран погрожує ударом по Ізраїлю на тлі підготовки США до військової операції31.01.26, 13:24 • 16455 переглядiв
Ізраїльська сторона побоюється, що адміністрація Трампа може піти на поступки Ірану в обмін на швидку "дипломатичну перемогу". Під час візиту Нетаньягу представить розвідувальні дані щодо розвитку іранських балістичних технологій та активності проіранських угруповань у регіоні, щоб обґрунтувати необхідність максимального тиску на Тегеран.
Нетаньягу приєднається до Ради миру Трампа, яка може замінити ООН21.01.26, 11:53 • 3626 переглядiв