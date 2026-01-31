Іран погрожує ударом по Ізраїлю на тлі підготовки США до військової операції
Київ • УНН
Іран поновив погрози ударом по Ізраїлю, заявляючи про готовність до "превентивних заходів" у разі підготовки нападу з боку Вашингтона. Це відбувається на тлі прибуття американської авіаносної групи "Авраам Лінкольн" в регіон.
Влада Ірану поновила погрози щодо завдання масованого удару по території Ізраїлю, заявляючи про готовність до "превентивних заходів" у разі виявлення ознак підготовки нападу з боку Вашингтона. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
На тлі прибуття в регіон американської авіаносної групи "Авраам Лінкольн" Тегеран наголошує, що будь-яка спроба США втрутитися у внутрішню ситуацію в країні або атакувати її ядерні об'єкти призведе до негайної ескалації, яка вийде за межі двостороннього конфлікту.
Ультиматум Тегерана та превентивна оборона
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час зустрічі в Туреччині 30 січня 2026 року заявив, що іранська армія перебуває у стані найвищої бойової готовності та готова до війни "навіть більше, ніж під час конфлікту в червні минулого року".
Офіційний Тегеран попередив, що в разі американської атаки легітимними цілями стануть не лише військові бази США на Близькому Сході, а й "окуповані території" (Ізраїль). Представники Вищої ради оборони Ірану підкреслили: країна не збирається чекати першого удару і може застосувати свою ракетну зброю, якщо загроза стане очевидною.
Це не буде короткою операцією з переможною публікацією у соцмережах. Наша відповідь буде рішучою та негайною
Ізраїль у стані підвищеної готовності
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) переведена у стан підвищеної готовності через побоювання, що Іран може атакувати внутрішні райони країни як "проксі-відповідь" на дії США.
Ізраїльські розвідувальні джерела повідомляють про завершення мобілізації частини резервістів та підготовку систем ППО до можливого відбиття комбінованої атаки дронами та балістичними ракетами. Водночас прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу продовжує координувати дії з Дональдом Трампом, обговорюючи можливість проведення другого етапу операції з остаточного знищення іранської ядерної програми, якщо дипломатичні зусилля Анкари зазнають невдачі.
