Іран погрожує ударом по Ізраїлю на тлі підготовки США до військової операції

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Іран поновив погрози ударом по Ізраїлю, заявляючи про готовність до "превентивних заходів" у разі підготовки нападу з боку Вашингтона. Це відбувається на тлі прибуття американської авіаносної групи "Авраам Лінкольн" в регіон.

Іран погрожує ударом по Ізраїлю на тлі підготовки США до військової операції

Влада Ірану поновила погрози щодо завдання масованого удару по території Ізраїлю, заявляючи про готовність до "превентивних заходів" у разі виявлення ознак підготовки нападу з боку Вашингтона. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

На тлі прибуття в регіон американської авіаносної групи "Авраам Лінкольн" Тегеран наголошує, що будь-яка спроба США втрутитися у внутрішню ситуацію в країні або атакувати її ядерні об'єкти призведе до негайної ескалації, яка вийде за межі двостороннього конфлікту.

Ультиматум Тегерана та превентивна оборона

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час зустрічі в Туреччині 30 січня 2026 року заявив, що іранська армія перебуває у стані найвищої бойової готовності та готова до війни "навіть більше, ніж під час конфлікту в червні минулого року".

Іран готовий повернутися до переговорів зі США, але заявив про "умови"30.01.26, 17:08 • 3348 переглядiв

Офіційний Тегеран попередив, що в разі американської атаки легітимними цілями стануть не лише військові бази США на Близькому Сході, а й "окуповані території" (Ізраїль). Представники Вищої ради оборони Ірану підкреслили: країна не збирається чекати першого удару і може застосувати свою ракетну зброю, якщо загроза стане очевидною.

Це не буде короткою операцією з переможною публікацією у соцмережах. Наша відповідь буде рішучою та негайною

– застеріг бригадний генерал Мохаммад Акрамінія, вказуючи на вразливість американських авіаносців перед іранськими ракетами.

Ізраїль у стані підвищеної готовності

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) переведена у стан підвищеної готовності через побоювання, що Іран може атакувати внутрішні райони країни як "проксі-відповідь" на дії США.

США розгортають БПЛА для спостереження за Іраном та готуються до військових дій - ЗМІ30.01.26, 09:18 • 4186 переглядiв

Ізраїльські розвідувальні джерела повідомляють про завершення мобілізації частини резервістів та підготовку систем ППО до можливого відбиття комбінованої атаки дронами та балістичними ракетами. Водночас прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу продовжує координувати дії з Дональдом Трампом, обговорюючи можливість проведення другого етапу операції з остаточного знищення іранської ядерної програми, якщо дипломатичні зусилля Анкари зазнають невдачі.

Трамп підтвердив плани щодо прямих переговорів з Іраном задля уникнення війни30.01.26, 07:23 • 4874 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Ядерна зброя
Соціальна мережа
Мобілізація
Ізраїль
Bloomberg
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Беньямін Нетаньягу
Туреччина
Іран