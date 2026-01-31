Иран угрожает ударом по Израилю на фоне подготовки США к военной операции
Киев • УНН
Иран возобновил угрозы ударом по Израилю, заявляя о готовности к "превентивным мерам" в случае подготовки нападения со стороны Вашингтона. Это происходит на фоне прибытия американской авианосной группы "Авраам Линкольн" в регион.
Власти Ирана возобновили угрозы нанесения массированного удара по территории Израиля, заявляя о готовности к "превентивным мерам" в случае выявления признаков подготовки нападения со стороны Вашингтона. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
На фоне прибытия в регион американской авианосной группы "Авраам Линкольн" Тегеран подчеркивает, что любая попытка США вмешаться во внутреннюю ситуацию в стране или атаковать ее ядерные объекты приведет к немедленной эскалации, которая выйдет за пределы двустороннего конфликта.
Ультиматум Тегерана и превентивная оборона
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время встречи в Турции 30 января 2026 года заявил, что иранская армия находится в состоянии наивысшей боевой готовности и готова к войне "даже больше, чем во время конфликта в июне прошлого года".
Иран готов вернуться к переговорам с США, но заявил об "условиях"30.01.26, 17:08 • 3348 просмотров
Официальный Тегеран предупредил, что в случае американской атаки легитимными целями станут не только военные базы США на Ближнем Востоке, но и "оккупированные территории" (Израиль). Представители Высшего совета обороны Ирана подчеркнули: страна не собирается ждать первого удара и может применить свое ракетное оружие, если угроза станет очевидной.
Это не будет короткой операцией с победной публикацией в соцсетях. Наш ответ будет решительным и немедленным
Израиль в состоянии повышенной готовности
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) переведена в состояние повышенной готовности из-за опасений, что Иран может атаковать внутренние районы страны как "прокси-ответ" на действия США.
США разворачивают БПЛА для наблюдения за Ираном и готовятся к военным действиям - СМИ30.01.26, 09:18 • 4182 просмотра
Израильские разведывательные источники сообщают о завершении мобилизации части резервистов и подготовке систем ПВО к возможному отражению комбинированной атаки дронами и баллистическими ракетами. В то же время премьер-министр Беньямин Нетаньяху продолжает координировать действия с Дональдом Трампом, обсуждая возможность проведения второго этапа операции по окончательному уничтожению иранской ядерной программы, если дипломатические усилия Анкары потерпят неудачу.
Трамп подтвердил планы прямых переговоров с Ираном во избежание войны30.01.26, 07:23 • 4872 просмотра