Иран угрожает ударом по Израилю на фоне подготовки США к военной операции

Власти Ирана возобновили угрозы нанесения массированного удара по территории Израиля, заявляя о готовности к "превентивным мерам" в случае выявления признаков подготовки нападения со стороны Вашингтона. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

На фоне прибытия в регион американской авианосной группы "Авраам Линкольн" Тегеран подчеркивает, что любая попытка США вмешаться во внутреннюю ситуацию в стране или атаковать ее ядерные объекты приведет к немедленной эскалации, которая выйдет за пределы двустороннего конфликта.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время встречи в Турции 30 января 2026 года заявил, что иранская армия находится в состоянии наивысшей боевой готовности и готова к войне "даже больше, чем во время конфликта в июне прошлого года".

Официальный Тегеран предупредил, что в случае американской атаки легитимными целями станут не только военные базы США на Ближнем Востоке, но и "оккупированные территории" (Израиль). Представители Высшего совета обороны Ирана подчеркнули: страна не собирается ждать первого удара и может применить свое ракетное оружие, если угроза станет очевидной.

Это не будет короткой операцией с победной публикацией в соцсетях. Наш ответ будет решительным и немедленным