10:30 • 2214 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 3968 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 4024 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 6290 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 5666 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 22480 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 41378 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 43997 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 28627 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18 • 26394 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Иран угрожает ударом по Израилю на фоне подготовки США к военной операции

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Иран возобновил угрозы ударом по Израилю, заявляя о готовности к "превентивным мерам" в случае подготовки нападения со стороны Вашингтона. Это происходит на фоне прибытия американской авианосной группы "Авраам Линкольн" в регион.

Иран угрожает ударом по Израилю на фоне подготовки США к военной операции

Власти Ирана возобновили угрозы нанесения массированного удара по территории Израиля, заявляя о готовности к "превентивным мерам" в случае выявления признаков подготовки нападения со стороны Вашингтона. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

На фоне прибытия в регион американской авианосной группы "Авраам Линкольн" Тегеран подчеркивает, что любая попытка США вмешаться во внутреннюю ситуацию в стране или атаковать ее ядерные объекты приведет к немедленной эскалации, которая выйдет за пределы двустороннего конфликта.

Ультиматум Тегерана и превентивная оборона

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время встречи в Турции 30 января 2026 года заявил, что иранская армия находится в состоянии наивысшей боевой готовности и готова к войне "даже больше, чем во время конфликта в июне прошлого года".

Официальный Тегеран предупредил, что в случае американской атаки легитимными целями станут не только военные базы США на Ближнем Востоке, но и "оккупированные территории" (Израиль). Представители Высшего совета обороны Ирана подчеркнули: страна не собирается ждать первого удара и может применить свое ракетное оружие, если угроза станет очевидной.

Это не будет короткой операцией с победной публикацией в соцсетях. Наш ответ будет решительным и немедленным

– предостерег бригадный генерал Мохаммад Акраминия, указывая на уязвимость американских авианосцев перед иранскими ракетами.

Израиль в состоянии повышенной готовности

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) переведена в состояние повышенной готовности из-за опасений, что Иран может атаковать внутренние районы страны как "прокси-ответ" на действия США.

Израильские разведывательные источники сообщают о завершении мобилизации части резервистов и подготовке систем ПВО к возможному отражению комбинированной атаки дронами и баллистическими ракетами. В то же время премьер-министр Беньямин Нетаньяху продолжает координировать действия с Дональдом Трампом, обсуждая возможность проведения второго этапа операции по окончательному уничтожению иранской ядерной программы, если дипломатические усилия Анкары потерпят неудачу.

Степан Гафтко

