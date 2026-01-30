Иран готов вернуться к переговорам с США, но заявил об "условиях"

$42.850.08
Эксклюзив
15:18
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
13:54
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
30 января, 08:27
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТП
30 января, 08:38
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам
30 января, 09:47
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции
10:58
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет
11:39
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора
12:58
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем
13:45
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора
12:58
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов
29 января, 16:36
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцев
29 января, 15:15
Владимир Кудрицкий
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Виктор Ляшко
Джером Пауэлл
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Волынская область
Норвегия
"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внук
15:51
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новое
13:24
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет
11:39
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции
10:58
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли
29 января, 18:08
Социальная сеть
Отопление
Техника
Доллар США
«Калибр» (семейство ракет)

Иран готов вернуться к переговорам с США, но заявил об "условиях"

Киев • УНН

 • 1196 просмотра

Иран готов к переговорам с США, но не планирует встреч, пока не будут выполнены условия. Турция призывает к возобновлению ядерных переговоров, опасаясь агрессии США против Ирана.

Иран готов вернуться к переговорам с США, но заявил об "условиях"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна готова вернуться к переговорам с США, в то же время указав, что встречи с американскими официальными лицами не запланированы, пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

Выступая в Турции в пятницу, главный дипломат Ирана заявил, что процесс должен основываться на "справедливости и законе", добавив, что Иран не откажется от дипломатии, несмотря на растущее давление.

"Мы никогда не откажемся от дипломатии", - сказал он, подчеркнув, что диалог, а не конфронтация, остается предпочтительным подходом Ирана.

При этом министр иностранных дел Ирана заявил, что в настоящее время нет никаких встреч или запланированных контактов с американскими официальными лицами, подчеркнув, что условия для переговоров еще не выполнены.

Отвечая на вопрос о возможном взаимодействии с Вашингтоном, Аббас Арагчи сказал, что Иран будет рассматривать переговоры только при наличии четких и убедительных причин, которые могли бы проложить путь к диалогу между двумя сторонами.

Он сказал, что Иран продолжит консультации со своими союзниками и партнерами, добавив, что Тегеран остается осторожно оптимистичным относительно поиска новых рамок для переговоров в будущем.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, в свою очередь, на той же пресс-конференции заявил, что его правительство надеется, что Соединенные Штаты не нападут на Иран на фоне эскалации напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

Он предупредил, что агрессия нанесет "большой ущерб" хрупкому региону.

Фидан заявил, что его страна выступает против иностранного вмешательства в дела Ирана. Он сказал, что такие действия будут иметь негативные последствия для региона.

Также, как сообщается, он сказал, что Израиль пытается поощрить военные действия против Ирана. "Мы видим, что Израиль пытается убедить США начать военное нападение на Иран… Мы надеемся, что администрация США будет действовать со здравым смыслом и не позволит этому произойти", – сказал Фидан.

Фидан призвал к возобновлению ядерных переговоров между США и Ираном для разрешения эскалации напряженности в регионе.

"Возобновление ядерных переговоров между Ираном и США является жизненно важным для снижения региональной напряженности", – сказал Фидан.

Он сказал, что он оптимистично настроен относительно нахождения решений.

Фидан также заявил, что Турция продолжит разговоры с американскими чиновниками относительно Ирана на фоне напряженности в отношениях с Тегераном. Он добавил, что в четверг он разговаривал со специальным посланником США Стивом Уиткоффом.

Тем временем президент Ирана Масуд Пезешкян во время телефонного разговора с президентом ОАЭ, как сообщают иранские государственные СМИ, заявил, что Иран немедленно и решительно отреагирует на "любую агрессию".

Во время разговора с шейхом Мухаммадом бин Заид Аль Нахайяном Пезешкян сказал, что Иран стремится к диалогу, а не к войне.

Пезешкян поднял вопрос "враждебных действий" США и Израиля против Ирана, включая давление, санкции и прошлогоднюю войну в июне, сообщают иранские СМИ.

Президент Ирана Пезешкян также провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, и, согласно заявлению офиса иранского президента, указал, что дипломатия с США зависит от прекращения угрожающего поведения после массированного военного развертывания Вашингтоном в Персидском заливе.

"Успех любой дипломатической инициативы зависит от доброй воли вовлеченных сторон и отказа от воинственных и угрожающих действий в регионе", – сказал Пезешкян.

Трамп подтвердил планы прямых переговоров с Ираном во избежание войны
30.01.26, 07:23

Юлия Шрамко

Новости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Масуд Пезешкиан
Стив Уиткофф
Израиль
Вашингтон
Тегеран
Реджеп Тайип Эрдоган
Хакан Фидан
Турция
Иран