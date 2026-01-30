Иран готов вернуться к переговорам с США, но заявил об "условиях"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна готова вернуться к переговорам с США, в то же время указав, что встречи с американскими официальными лицами не запланированы, пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

Выступая в Турции в пятницу, главный дипломат Ирана заявил, что процесс должен основываться на "справедливости и законе", добавив, что Иран не откажется от дипломатии, несмотря на растущее давление.

"Мы никогда не откажемся от дипломатии", - сказал он, подчеркнув, что диалог, а не конфронтация, остается предпочтительным подходом Ирана.

При этом министр иностранных дел Ирана заявил, что в настоящее время нет никаких встреч или запланированных контактов с американскими официальными лицами, подчеркнув, что условия для переговоров еще не выполнены.

Отвечая на вопрос о возможном взаимодействии с Вашингтоном, Аббас Арагчи сказал, что Иран будет рассматривать переговоры только при наличии четких и убедительных причин, которые могли бы проложить путь к диалогу между двумя сторонами.

Он сказал, что Иран продолжит консультации со своими союзниками и партнерами, добавив, что Тегеран остается осторожно оптимистичным относительно поиска новых рамок для переговоров в будущем.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, в свою очередь, на той же пресс-конференции заявил, что его правительство надеется, что Соединенные Штаты не нападут на Иран на фоне эскалации напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

Он предупредил, что агрессия нанесет "большой ущерб" хрупкому региону.

Фидан заявил, что его страна выступает против иностранного вмешательства в дела Ирана. Он сказал, что такие действия будут иметь негативные последствия для региона.

Также, как сообщается, он сказал, что Израиль пытается поощрить военные действия против Ирана. "Мы видим, что Израиль пытается убедить США начать военное нападение на Иран… Мы надеемся, что администрация США будет действовать со здравым смыслом и не позволит этому произойти", – сказал Фидан.

Фидан призвал к возобновлению ядерных переговоров между США и Ираном для разрешения эскалации напряженности в регионе.

"Возобновление ядерных переговоров между Ираном и США является жизненно важным для снижения региональной напряженности", – сказал Фидан.

Он сказал, что он оптимистично настроен относительно нахождения решений.

Фидан также заявил, что Турция продолжит разговоры с американскими чиновниками относительно Ирана на фоне напряженности в отношениях с Тегераном. Он добавил, что в четверг он разговаривал со специальным посланником США Стивом Уиткоффом.

Тем временем президент Ирана Масуд Пезешкян во время телефонного разговора с президентом ОАЭ, как сообщают иранские государственные СМИ, заявил, что Иран немедленно и решительно отреагирует на "любую агрессию".

Во время разговора с шейхом Мухаммадом бин Заид Аль Нахайяном Пезешкян сказал, что Иран стремится к диалогу, а не к войне.

Пезешкян поднял вопрос "враждебных действий" США и Израиля против Ирана, включая давление, санкции и прошлогоднюю войну в июне, сообщают иранские СМИ.

Президент Ирана Пезешкян также провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, и, согласно заявлению офиса иранского президента, указал, что дипломатия с США зависит от прекращения угрожающего поведения после массированного военного развертывания Вашингтоном в Персидском заливе.

"Успех любой дипломатической инициативы зависит от доброй воли вовлеченных сторон и отказа от воинственных и угрожающих действий в регионе", – сказал Пезешкян.

