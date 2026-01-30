$42.770.19
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 15740 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 15180 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 15210 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 20973 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 20272 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 32671 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 29144 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 32501 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 28977 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
Трамп подтвердил планы прямых переговоров с Ираном во избежание войны

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Трамп заявил о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта с Ираном, несмотря на наращивание военного присутствия. Он подтвердил контакты с иранской стороной и планирует продолжать диалог, чтобы предотвратить военное столкновение.

Трамп подтвердил планы прямых переговоров с Ираном во избежание войны

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта с Ираном, несмотря на значительное наращивание американского военного присутствия в регионе. Выступая перед журналистами, глава Белого дома подтвердил, что уже имел контакты с иранской стороной и планирует продолжать диалог, чтобы предотвратить масштабное военное столкновение. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Трамп подчеркнул, что хотя к берегам Ирана уже направляется мощное авианосное соединение, он надеется на отсутствие необходимости в его применении. Президент США выдвинул Тегерану четкое условие: полный отказ от разработки ядерного оружия.

Я имел разговоры и планирую их в дальнейшем. У нас есть много очень больших, очень мощных кораблей, и было бы замечательно, если бы нам не пришлось их использовать

– отметил Трамп во время заседания Кабинета министров.

Министр обороны Пит Хегсет подтвердил, что Пентагон готов выполнить любое решение президента, если дипломатические усилия не дадут результата. В то же время Иран через свое представительство в ООН выразил готовность к диалогу на основе взаимного уважения, предупредив о немедленном возмездии в случае любой агрессии со стороны Вашингтона.

Трамп расширяет военные варианты удара по Ирану на фоне прибытия авианосной группы30.01.26, 03:01 • 2004 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Пентагон
Reuters
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран