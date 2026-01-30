Трамп подтвердил планы прямых переговоров с Ираном во избежание войны

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта с Ираном, несмотря на значительное наращивание американского военного присутствия в регионе. Выступая перед журналистами, глава Белого дома подтвердил, что уже имел контакты с иранской стороной и планирует продолжать диалог, чтобы предотвратить масштабное военное столкновение. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Трамп подчеркнул, что хотя к берегам Ирана уже направляется мощное авианосное соединение, он надеется на отсутствие необходимости в его применении. Президент США выдвинул Тегерану четкое условие: полный отказ от разработки ядерного оружия.

Я имел разговоры и планирую их в дальнейшем. У нас есть много очень больших, очень мощных кораблей, и было бы замечательно, если бы нам не пришлось их использовать – отметил Трамп во время заседания Кабинета министров.

Министр обороны Пит Хегсет подтвердил, что Пентагон готов выполнить любое решение президента, если дипломатические усилия не дадут результата. В то же время Иран через свое представительство в ООН выразил готовность к диалогу на основе взаимного уважения, предупредив о немедленном возмездии в случае любой агрессии со стороны Вашингтона.

