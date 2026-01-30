Трамп підтвердив плани щодо прямих переговорів з Іраном задля уникнення війни

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність до дипломатичного врегулювання конфлікту з Іраном, попри значне нарощування американської військової присутності в регіоні. Виступаючи перед журналістами глава Білого дому підтвердив, що вже мав контакти з іранською стороною та планує продовжувати діалог, щоб запобігти масштабному воєнному зіткненню. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Трамп наголосив, що хоча до берегів Ірану вже прямує потужне авіаносне з'єднання, він сподівається на відсутність потреби у його застосуванні. Президент США висунув Тегерану чітку умову: повна відмова від розробки ядерної зброї.

Я мав розмови та планую їх надалі. У нас є багато дуже великих, дуже потужних кораблів, і було б чудово, якби нам не довелося їх використовувати – зазначив Трамп під час засідання Кабінету міністрів.

Міністр оборони Піт Геґсет підтвердив, що Пентагон готовий виконати будь-яке рішення президента, якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату. Водночас Іран через своє представництво в ООН висловив готовність до діалогу на основі взаємної поваги, попередивши про негайну відплату у разі будь-якої агресії з боку Вашингтона.

