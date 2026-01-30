Трамп підтвердив плани щодо прямих переговорів з Іраном задля уникнення війни

$42.770.19
51.230.00
ukenru
23:28 • 6230 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 15747 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 15187 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 15215 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 20980 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 20275 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 32674 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 29146 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 32502 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 28978 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
4.6м/с
88%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Європейський Союз розглядає повну заборону на в'їзд для тих, хто воював за рф проти України29 січня, 20:17 • 3890 перегляди
У Києві зберігається дефіцит електроенергії, над стабілізацією працює понад 200 бригад - Шмигаль29 січня, 20:45 • 3138 перегляди
Частина Закарпаття може залишитися без газу через танення снігу та підйом води у Тисі 29 січня, 20:54 • 4118 перегляди
На нафтопереробному заводі Tüpraş İzmit поблизу Стамбула стався вибух29 січня, 20:56 • 3862 перегляди
Новітній атомний авіаносець США "Джон Ф. Кеннеді" вийшов на ходові випробування00:29 • 4456 перегляди
Публікації
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 20973 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 17186 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 20866 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 81421 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 109534 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Скотт Бессент
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Венесуела
Китай
Реклама
УНН Lite
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 8482 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 10365 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 33787 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 59581 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 56631 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
Золото
Financial Times

Трамп підтвердив плани щодо прямих переговорів з Іраном задля уникнення війни

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Трамп заявив про готовність до дипломатичного врегулювання конфлікту з Іраном, попри нарощування військової присутності. Він підтвердив контакти з іранською стороною та планує продовжувати діалог, щоб запобігти воєнному зіткненню.

Трамп підтвердив плани щодо прямих переговорів з Іраном задля уникнення війни

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність до дипломатичного врегулювання конфлікту з Іраном, попри значне нарощування американської військової присутності в регіоні. Виступаючи перед журналістами глава Білого дому підтвердив, що вже мав контакти з іранською стороною та планує продовжувати діалог, щоб запобігти масштабному воєнному зіткненню. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Трамп наголосив, що хоча до берегів Ірану вже прямує потужне авіаносне з'єднання, він сподівається на відсутність потреби у його застосуванні. Президент США висунув Тегерану чітку умову: повна відмова від розробки ядерної зброї.

Я мав розмови та планую їх надалі. У нас є багато дуже великих, дуже потужних кораблів, і було б чудово, якби нам не довелося їх використовувати

– зазначив Трамп під час засідання Кабінету міністрів.

Міністр оборони Піт Геґсет підтвердив, що Пентагон готовий виконати будь-яке рішення президента, якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату. Водночас Іран через своє представництво в ООН висловив готовність до діалогу на основі взаємної поваги, попередивши про негайну відплату у разі будь-якої агресії з боку Вашингтона.

Трамп розширює військові варіанти удару по Ірану на тлі прибуття авіаносної групи30.01.26, 03:01 • 2004 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Пентагон
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран