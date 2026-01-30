Трамп розширює військові варіанти удару по Ірану на тлі прибуття авіаносної групи

Президент США Дональд Трамп отримав нові стратегічні можливості для реалізації своїх погроз щодо Ірану після прибуття ударної групи авіаносців на Близький Схід. Попри демонстрацію сили, кінцева мета можливої операції залишається невизначеною, що викликає дискусії серед аналітиків щодо реальних планів Вашингтона – від примусу до нових ядерних переговорів до повної ліквідації верхівки іранського режиму. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Прибуття авіаносця "Авраам Лінкольн" значно посилило позиції Пентагону в регіоні, дозволяючи розглядати широкий спектр цілей. На думку експертів Bloomberg Economics, потенційні удари можуть бути спрямовані не лише на ядерні об'єкти, а й на критичну військову інфраструктуру, заводи з виробництва ракет і безпілотників, а також на штаби та керівництво Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

Прибуття ударної групи авіаносців "Авраам Лінкольн" надає Трампу розширений набір наступальних можливостей. Але йому все ще потрібно визначити мету для військових – зазначає Дана Строул, колишній високопосадовець Пентагону.

Під час засідання Кабінету міністрів у четвер Трамп уникнув конкретики, лише згадавши про "великий флот кораблів, що прямує на Близький Схід", що підігріло ринкові побоювання та призвело до стрибка цін на нафту.

Ризики відплати та невизначеність місії

Основною проблемою залишається мінливість меседжів Білого дому: Трамп почергово заявляє то про покарання режиму за репресії проти протестувальників, то про необхідність нової угоди. Така неоднозначність підвищує ризики непередбачуваної ескалації, оскільки Тегеран уже пригрозив симетричною відповіддю по американських об'єктах у регіоні.

Військові аналітики Бекка Вассер та Діна Есфандіарі вказують, що нарощування сили допомагає зміцнити оборону союзників, проте залишає відкритою загрозу прямого зіткнення. Пріоритетними цілями у разі початку операції можуть стати урядові будівлі та місця перебування високопосадовців, що фактично означатиме спробу зміщення діючої влади в Ірані військовим шляхом.

