Міністри ЄС схвалили нові санкції проти Ірану за придушення протестів та підтримку росії - Reuters

13:24 • 1210 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 3834 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
12:04 • 10576 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 10722 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 10219 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
10:21 • 13594 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 24258 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
09:37 • 10905 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
09:19 • 13325 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
29 січня, 07:35 • 17948 перегляди
Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки
Популярнi новини
Індонезійські мільярдери втратили 22 мільярди доларів через перевірку MSCI29 січня, 05:00 • 20838 перегляди
Авіакатастрофа в Колумбії: загинули 15 осіб, серед яких відомі політики29 січня, 05:26 • 19764 перегляди
"Міст, який ми не перетнули": Рубіо назвав ключове питання у мирних переговорах щодо війни рф проти України29 січня, 06:15 • 22474 перегляди
Маск анонсував кінець випуску Tesla Model S та Model X на користь роботів29 січня, 06:27 • 22655 перегляди
Українські сили збили два російські літаки за добу: один над Чорним морем09:05 • 17476 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 57209 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 85917 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 109463 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 88288 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 107466 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Емманюель Макрон
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Франція
Чернігівська область
УНН Lite
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 20828 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 47408 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 45198 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 51539 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 53960 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Опалення
Дипломатка

Міністри ЄС схвалили нові санкції проти Ірану за придушення протестів та підтримку росії - Reuters

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Міністри закордонних справ ЄС схвалили нові санкції проти Ірану за придушення протестувальників та підтримку росії. Також очікується політична угода щодо включення КВІР до списку терористичних організацій.

Міністри ЄС схвалили нові санкції проти Ірану за придушення протестів та підтримку росії - Reuters

Міністри закордонних справ Європейського Союзу у четвер схвалили нові санкції проти Ірану, спрямовані проти осіб та організацій, причетних до жорстокого придушення протестувальників та підтримки країною росії, з посиланням на дипломатів ЄС у четвер повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, очікується також, що міністри країн ЄС "досягнуть політичної угоди щодо включення Корпусу вартових ісламської революції Ірану до списку терористичних організацій блоку, що віднесе КВІР до категорії, подібної до "Ісламської держави" та "Аль-Каїди", і ознаменує символічний зсув у підході Європи до керівництва Ірану".

Деякі члени ЄС, на чолі з Францією, давно неохоче додають КВІР до цього списку, але Париж заявив у середу, що підтримає цей крок, прокладаючи шлях для схвалення, навіть якщо таке рішення потребує одностайності серед 27 членів блоку, пише видання.

КВІР, створений після Ісламської революції 1979 року в Ірані для захисту шиїтської клерикальної системи правління, має великий вплив у країні, контролюючи частину економіки та збройних сил, а також був відповідальним за балістичні ракетні та ядерні програми Ірану.

У ЄС дали "зелене світло" новим санкціям проти представників Ірану і росії: кого і за що вони торкнуться28.01.26, 18:06 • 3202 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Ядерна зброя
Санкції
Війна в Україні
Європейський Союз
Франція
Іран