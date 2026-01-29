Міністри ЄС схвалили нові санкції проти Ірану за придушення протестів та підтримку росії - Reuters

Міністри закордонних справ Європейського Союзу у четвер схвалили нові санкції проти Ірану, спрямовані проти осіб та організацій, причетних до жорстокого придушення протестувальників та підтримки країною росії, з посиланням на дипломатів ЄС у четвер повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, очікується також, що міністри країн ЄС "досягнуть політичної угоди щодо включення Корпусу вартових ісламської революції Ірану до списку терористичних організацій блоку, що віднесе КВІР до категорії, подібної до "Ісламської держави" та "Аль-Каїди", і ознаменує символічний зсув у підході Європи до керівництва Ірану".

Деякі члени ЄС, на чолі з Францією, давно неохоче додають КВІР до цього списку, але Париж заявив у середу, що підтримає цей крок, прокладаючи шлях для схвалення, навіть якщо таке рішення потребує одностайності серед 27 членів блоку, пише видання.

КВІР, створений після Ісламської революції 1979 року в Ірані для захисту шиїтської клерикальної системи правління, має великий вплив у країні, контролюючи частину економіки та збройних сил, а також був відповідальним за балістичні ракетні та ядерні програми Ірану.

У ЄС дали "зелене світло" новим санкціям проти представників Ірану і росії: кого і за що вони торкнуться