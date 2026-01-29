$42.770.19
13:24
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
12:04
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
11:30
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
10:21
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
10:01
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
09:37
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
09:19
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
29 января, 07:35
Украина идет на уступки, а на рф нужно давление: Каллас прокомментировала возможные гарантии безопасности США в обмен на территориальные уступки
Министры ЕС одобрили новые санкции против Ирана за подавление протестов и поддержку России - Reuters

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Министры иностранных дел ЕС одобрили новые санкции против Ирана за подавление протестующих и поддержку России. Также ожидается политическое соглашение о включении КСИР в список террористических организаций.

Министры ЕС одобрили новые санкции против Ирана за подавление протестов и поддержку России - Reuters

Министры иностранных дел Европейского Союза в четверг одобрили новые санкции против Ирана, направленные против лиц и организаций, причастных к жестокому подавлению протестующих и поддержке страной России, со ссылкой на дипломатов ЕС в четверг сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Как пишет издание, ожидается также, что министры стран ЕС "достигнут политического соглашения о включении Корпуса стражей исламской революции Ирана в список террористических организаций блока, что отнесет КСИР к категории, подобной "Исламскому государству" и "Аль-Каиде", и ознаменует символический сдвиг в подходе Европы к руководству Ирана".

Некоторые члены ЕС, во главе с Францией, давно неохотно добавляют КСИР в этот список, но Париж заявил в среду, что поддержит этот шаг, прокладывая путь для одобрения, даже если такое решение требует единогласия среди 27 членов блока, пишет издание.

КСИР, созданный после Исламской революции 1979 года в Иране для защиты шиитской клерикальной системы правления, имеет большое влияние в стране, контролируя часть экономики и вооруженных сил, а также был ответственен за баллистические ракетные и ядерные программы Ирана.

В ЕС дали "зеленый свет" новым санкциям против представителей Ирана и россии: кого и за что они коснутся28.01.26, 18:06 • 3202 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Война в Украине
Европейский Союз
Франция
Иран