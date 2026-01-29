Министры ЕС одобрили новые санкции против Ирана за подавление протестов и поддержку России - Reuters

Министры иностранных дел Европейского Союза в четверг одобрили новые санкции против Ирана, направленные против лиц и организаций, причастных к жестокому подавлению протестующих и поддержке страной России, со ссылкой на дипломатов ЕС в четверг сообщает Reuters, пишет УНН.

Как пишет издание, ожидается также, что министры стран ЕС "достигнут политического соглашения о включении Корпуса стражей исламской революции Ирана в список террористических организаций блока, что отнесет КСИР к категории, подобной "Исламскому государству" и "Аль-Каиде", и ознаменует символический сдвиг в подходе Европы к руководству Ирана".

Некоторые члены ЕС, во главе с Францией, давно неохотно добавляют КСИР в этот список, но Париж заявил в среду, что поддержит этот шаг, прокладывая путь для одобрения, даже если такое решение требует единогласия среди 27 членов блока, пишет издание.

КСИР, созданный после Исламской революции 1979 года в Иране для защиты шиитской клерикальной системы правления, имеет большое влияние в стране, контролируя часть экономики и вооруженных сил, а также был ответственен за баллистические ракетные и ядерные программы Ирана.

