В ЕС дали "зеленый свет" новым санкциям против представителей Ирана и россии: кого и за что они коснутся

В Европейском Союзе дали "зеленый свет" санкциям против официального Тегерана за подавление акций протеста в Иране, в результате которого есть погибшие. Об этом сообщил в соцсети "Х" журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.

Подробности

Послы Евросоюза дали "зеленый свет" санкциям против Тегерана за резню в Иране. 15 человек и 6 организаций. Отдельно они также ввели санкции против (4 человек и 6 организаций) за участие Ирана в оказании помощи россии в ее войне против Украины - говорится в сообщении.

Отдельно в ЕС одобрили санкции против шести российских пропагандистов, включая корреспондента вгтрк павла зарубина и балетмейстера сергея полунина, уроженца украинского Херсона, поддержавшего российскую агрессию.

Напомним

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины зафиксировал новый пик активности российских информационных операций, направленных на расшатывание внутренней ситуации в Украине.