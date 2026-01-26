рф використовує мережі ботів для маніпуляцій темою дефіциту електроенергії для розколу українського суспільства – ЦПД

Центр протидії дезінформації при РНБО зафіксував новий пік активності російських інформаційних операцій, спрямованих на розхитування внутрішньої ситуації в Україні. Ворог використовує мережі ботів та координовані групи для маніпуляцій навколо теми дефіциту електроенергії, намагаючись трансформувати наслідки своїх обстрілів у політичний тиск на офіційний Київ. Про це пише УНН.

Деталі

Ключовим інструментом кампанії стала "гіперлокалізація" – створення мережі каналів, які імітують місцеві новинні ресурси конкретних міст та громад. Ці ресурси зосереджені виключно на темі відключень світла, де головним наративом є перекладання відповідальності за наслідки російських ударів на українську владу. Паралельно агресор поширює маніпулятивну тезу, що нібито лише поступки на переговорах в Абу-Дабі можуть вирішити проблему з енергопостачанням.

Морози загострили водну кризу в окупованих районах Донеччини - ЦПД

Окремим напрямом дезінформації є дискредитація "Пунктів незламності" та зусиль рятувальників. російські ресурси намагаються представити пункти допомоги як неефективні або небезпечні об'єкти, щоб підірвати довіру населення до заходів підтримки, які впроваджує держава та волонтери.

Відкрите визнання мети створення гуманітарної катастрофи

На тлі роботи анонімних мереж активізувалися офіційні пропагандисти рф, які публічно виправдовують масовані атаки на цивільну інфраструктуру. У своїх заявах вони відкрито визнають, що метою кремля є створення нестерпних умов життя для мирного населення, що розглядається москвою як спосіб "примусу до миру" на російських умовах.

Центр продовжує фіксацію та аналіз інформаційних операцій ворога, виявляє ворожі мережі й публічно розкриває механізми їхньої роботи – йдеться в повідомленні ЦПД.

росія намагається влаштувати катастрофу в Україні, але їм це не вдасться - ЦПД