Ексклюзив
12:45 • 1454 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 5602 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 12938 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 13609 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 29153 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 17318 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 30816 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
07:43 • 21907 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 27178 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 36879 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
рф використовує мережі ботів для маніпуляцій темою дефіциту електроенергії для розколу українського суспільства – ЦПД

Київ • УНН

 • 50 перегляди

ЦПД зафіксував новий пік активності російських інформаційних операцій, спрямованих на розхитування внутрішньої ситуації в Україні. Ворог використовує мережі ботів для маніпуляцій темою дефіциту електроенергії.

рф використовує мережі ботів для маніпуляцій темою дефіциту електроенергії для розколу українського суспільства – ЦПД

Центр протидії дезінформації при РНБО зафіксував новий пік активності російських інформаційних операцій, спрямованих на розхитування внутрішньої ситуації в Україні. Ворог використовує мережі ботів та координовані групи для маніпуляцій навколо теми дефіциту електроенергії, намагаючись трансформувати наслідки своїх обстрілів у політичний тиск на офіційний Київ. Про це пише УНН.

Деталі

Ключовим інструментом кампанії стала "гіперлокалізація" – створення мережі каналів, які імітують місцеві новинні ресурси конкретних міст та громад. Ці ресурси зосереджені виключно на темі відключень світла, де головним наративом є перекладання відповідальності за наслідки російських ударів на українську владу. Паралельно агресор поширює маніпулятивну тезу, що нібито лише поступки на переговорах в Абу-Дабі можуть вирішити проблему з енергопостачанням.

Морози загострили водну кризу в окупованих районах Донеччини - ЦПД21.01.26, 11:07 • 8275 переглядiв

Окремим напрямом дезінформації є дискредитація "Пунктів незламності" та зусиль рятувальників. російські ресурси намагаються представити пункти допомоги як неефективні або небезпечні об'єкти, щоб підірвати довіру населення до заходів підтримки, які впроваджує держава та волонтери.

Відкрите визнання мети створення гуманітарної катастрофи

На тлі роботи анонімних мереж активізувалися офіційні пропагандисти рф, які публічно виправдовують масовані атаки на цивільну інфраструктуру. У своїх заявах вони відкрито визнають, що метою кремля є створення нестерпних умов життя для мирного населення, що розглядається москвою як спосіб "примусу до миру" на російських умовах.

Центр продовжує фіксацію та аналіз інформаційних операцій ворога, виявляє ворожі мережі й публічно розкриває механізми їхньої роботи

– йдеться в повідомленні ЦПД.

росія намагається влаштувати катастрофу в Україні, але їм це не вдасться - ЦПД21.01.26, 09:04 • 3960 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Соціальна мережа
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Абу-Дабі
Україна
Київ