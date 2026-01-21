$43.180.08
Морози загострили водну кризу в окупованих районах Донеччини - ЦПД

Київ • УНН

 • 68 перегляди

В окупованих районах Донецької області морози погіршили ситуацію з водопостачанням, залишивши цілі квартали без доступу до питної води. Міська інфраструктура не витримує зимових умов через відсутність модернізації.

Морози загострили водну кризу в окупованих районах Донеччини - ЦПД
Фото: ЦПД РНБО України

В окупованих росіянами районах Донецької області морози різко загострили і без того критичну ситуацію з водопостачанням. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

Деталі

Наразі у багатьох населених пунктах у кранах повністю відсутня вода, а бочки для підвозу замерзли чи стоять порожніми. Водночас цілі квартали великих міст залишилися без доступу до питної води.

Крім того, через похолодання до водної кризи додалися масштабні аварійні відключення  електрики та проблеми з опаленням, зазначили в ЦПД.

Міська інфраструктура, яка роками працювала "на аваріях", у зимових умовах просто перестала функціонувати. Причина цих проблем системна. За роки російської окупації жодної повноцінної модернізації водогонів чи інших комунальних систем не проводилося. Мережі латали точково, без інвестицій і стратегічних рішень 

- йдеться в дописі Центру протидії дезінформації.

Також у центрі зазначили, що росія не розглядає захоплені території як місце життя людей - лише як інструмент для досягнення своїх військових і політичних цілей.

Сьогодні жителі окупованих територій відчувають на собі наслідки цієї безгосподарності

- резюмували в ЦПД.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано нові траншеї для поховань, що пов'язано з ексгумацією тіл та зростанням смертності серед мирного населення.

Євген Устименко

