Морозы обострили водный кризис в оккупированных районах Донетчины - ЦПД
Киев • УНН
В оккупированных районах Донецкой области морозы ухудшили ситуацию с водоснабжением, оставив целые кварталы без доступа к питьевой воде. Городская инфраструктура не выдерживает зимних условий из-за отсутствия модернизации.
В оккупированных россиянами районах Донецкой области морозы резко обострили и без того критическую ситуацию с водоснабжением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.
Подробности
Сейчас во многих населенных пунктах в кранах полностью отсутствует вода, а бочки для подвоза замерзли или стоят пустыми. В то же время целые кварталы крупных городов остались без доступа к питьевой воде.
Кроме того, из-за похолодания к водному кризису добавились масштабные аварийные отключения электричества и проблемы с отоплением, отметили в ЦПД.
Городская инфраструктура, которая годами работала "на авариях", в зимних условиях просто перестала функционировать. Причина этих проблем системная. За годы российской оккупации никакой полноценной модернизации водопроводов или других коммунальных систем не проводилось. Сети латали точечно, без инвестиций и стратегических решений
Также в центре отметили, что россия не рассматривает захваченные территории как место жизни людей - только как инструмент для достижения своих военных и политических целей.
Сегодня жители оккупированных территорий ощущают на себе последствия этой бесхозяйственности
Напомним
