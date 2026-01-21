Морозы обострили водный кризис в оккупированных районах Донетчины - ЦПД

Фото: ЦПД СНБО Украины

В оккупированных россиянами районах Донецкой области морозы резко обострили и без того критическую ситуацию с водоснабжением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Подробности

Сейчас во многих населенных пунктах в кранах полностью отсутствует вода, а бочки для подвоза замерзли или стоят пустыми. В то же время целые кварталы крупных городов остались без доступа к питьевой воде.

Кроме того, из-за похолодания к водному кризису добавились масштабные аварийные отключения электричества и проблемы с отоплением, отметили в ЦПД.

Городская инфраструктура, которая годами работала "на авариях", в зимних условиях просто перестала функционировать. Причина этих проблем системная. За годы российской оккупации никакой полноценной модернизации водопроводов или других коммунальных систем не проводилось. Сети латали точечно, без инвестиций и стратегических решений - говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Также в центре отметили, что россия не рассматривает захваченные территории как место жизни людей - только как инструмент для достижения своих военных и политических целей.

Сегодня жители оккупированных территорий ощущают на себе последствия этой бесхозяйственности - резюмировали в ЦПД.

Напомним

