росія намагається влаштувати катастрофу в Україні, але їм це не вдасться - ЦПД

20 січня, 20:12 • 16865 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 34865 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 30755 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 48901 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 33105 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 46210 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 25386 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 29283 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 26805 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 27344 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Прем'єр Гренландії закликав готуватися до можливого вторгнення20 січня, 21:23
Суперечка про Гренландію зірвала плани підписання угоди щодо України на форумі в Давосі - Axios20 січня, 21:41
Кличко: 600 тисяч киян покинули столицю після російських атак 9 січня20 січня, 23:05
США захопили сьомий танкер у Карибському морі, пов'язаний з ВенесуелоюVideo20 січня, 23:38
Трамп розкрив причину, чому не може закінчити війну між росією та Україною21 січня, 00:14
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність20 січня, 13:28
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Олег Кіпер
Лавров Сергій Вікторович
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Давос
Європа
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями06:46
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo20 січня, 14:39
росія намагається влаштувати катастрофу в Україні, але їм це не вдасться - ЦПД

Київ • УНН

 • 278 перегляди

росія намагається знищити критичну інфраструктуру України, але кремль не досягне своїх цілей. Начальник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зазначив, що кращі професіонали України - комунальники, енергетики, військові тощо - працюють над тим, щоб в росіян нічого не вийшло.

росія намагається влаштувати катастрофу в Україні, але їм це не вдасться - ЦПД

росія бʼє по енергетиці, зі світлом та теплом, щоб знищити критичну інфраструктуру і створити катастрофу. Але кремль не здатен досягти своїх цілей, повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.

Деталі

За його словами, є низка чинників, які впливають на цю нездатність, багато з них - заслуга України. Разом з тим, публічно про них говорити не варто.

Відповідно, я не кажу, що все дуже просто і легко - ні, ситуація складна. Але катастрофи, яку малюють їх пропагандисти нам, і про яку вони мріють, не буде. Це варто памʼятати щодня, коли вам здається, що ситуація нестерпна

- заявив Коваленко.

Він додав, що кращі професіонали України - комунальники, енергетики, військові тощо - працюють над тим, щоб в росіян нічого не вийшло.

Нагадаємо

У ніч на 21 січня росіяни атакували Україну, застосувавши балістичну ракету та 97 ударних БПЛА. Сили ППО збили або придушили 84 ворожі безпілотники.

Євген Устименко

російська пропаганда
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Рада національної безпеки і оборони України
Іскандер (ОТРК)
Україна