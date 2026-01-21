росія намагається влаштувати катастрофу в Україні, але їм це не вдасться - ЦПД

росія бʼє по енергетиці, зі світлом та теплом, щоб знищити критичну інфраструктуру і створити катастрофу. Але кремль не здатен досягти своїх цілей, повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.

Деталі

За його словами, є низка чинників, які впливають на цю нездатність, багато з них - заслуга України. Разом з тим, публічно про них говорити не варто.

Відповідно, я не кажу, що все дуже просто і легко - ні, ситуація складна. Але катастрофи, яку малюють їх пропагандисти нам, і про яку вони мріють, не буде. Це варто памʼятати щодня, коли вам здається, що ситуація нестерпна - заявив Коваленко.

Він додав, що кращі професіонали України - комунальники, енергетики, військові тощо - працюють над тим, щоб в росіян нічого не вийшло.

Нагадаємо

У ніч на 21 січня росіяни атакували Україну, застосувавши балістичну ракету та 97 ударних БПЛА. Сили ППО збили або придушили 84 ворожі безпілотники.