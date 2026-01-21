рф атакувала Україну балістичним "Іскандером", знешкоджено 84 з 97 ворожих дронів
Київ • УНН
У ніч на 21 січня росія здійснила атаку на Україну, застосувавши балістичну ракету та 97 ударних БпЛА. Сили ППО збили або придушили 84 ворожі безпілотники.
росія вночі вдарила по Україні балістичною ракетою, а також 97 дронами, 84 з яких збито або придушено, повідомили у середу у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 21 січня (з 18:00 20 січня) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, та 97 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк, близько 70 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації
Атака, як вказано, триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
