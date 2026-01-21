$43.180.08
20 січня, 20:12 • 15771 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 32183 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 28476 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 45024 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 31310 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 43867 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 24820 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 29127 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 26641 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 27105 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
рф атакувала Україну балістичним "Іскандером", знешкоджено 84 з 97 ворожих дронів

Київ • УНН

 • 44 перегляди

У ніч на 21 січня росія здійснила атаку на Україну, застосувавши балістичну ракету та 97 ударних БпЛА. Сили ППО збили або придушили 84 ворожі безпілотники.

рф атакувала Україну балістичним "Іскандером", знешкоджено 84 з 97 ворожих дронів

росія вночі вдарила по Україні балістичною ракетою, а також 97 дронами, 84 з яких збито або придушено, повідомили у середу у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 21 січня (з 18:00 20 січня) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, та 97 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк, близько 70 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака, як вказано, триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Втрати ворога: мінус 1170 солдатів та понад тисяча БпЛА за добу21.01.26, 07:31 • 1316 переглядiв

Юлія Шрамко

